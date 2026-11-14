Forfettario a 100mila euro, Meloni rilancia sulle partite Iva: “Aiutiamo chi rischia in proprio”

La soglia del forfettario torna al centro della manovra e del confronto sul trattamento fiscale del lavoro autonomo. Giorgia Meloni annuncia dal 2027 l’innalzamento da 85mila a 100mila euro, distinguendo il capitolo dell’imposizione sui redditi da quello dell’Iva, per il quale resta da raggiungere un’intesa europea. Nel video dedicato alla legge di bilancio, la presidente del Consiglio difende la misura come un sostegno a chi sostiene i costi e i rischi della propria attività.

La nuova soglia e il passaggio europeo

Il punto centrale dell’annuncio riguarda il limite di ricavi per accedere alla tassazione agevolata. “Per questo dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100.000 euro per l’Irpef mentre per l’Iva serve un accordo con l’Unione Europea, ci stiamo lavorando”, afferma Meloni. Nelle parole della premier, dunque, Irpef e Iva seguono percorsi distinti: l’intervento annunciato sulle imposte dirette si accompagna a un negoziato europeo ancora aperto.

Il confine fiscale che pesa sulla crescita

La presidente del Consiglio lega l’aumento della soglia al rapporto tra crescita dell’attività e prelievo fiscale. Il superamento del limite, sostiene, può trasformare un risultato economico positivo in un aggravio per il contribuente: “E quindi per paradosso un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità e chi produce era spinto a frenare invece che a crescere”. È questa la motivazione economica con cui il governo presenta l’ampliamento del regime.

Fatturato e reddito, il nodo del confronto

Meloni insiste sulla distinzione tra fatturato e reddito disponibile: agli incassi dell’attività vanno sottratti costi, contributi e imposte. Il confronto con la retribuzione di un dipendente, sostiene la premier, deve tenere conto anche delle differenti coperture: “Poi l’autonomo non ha ferie pagate, tredicesima, liquidazione”. Un argomento che sposta il dibattito dall’aliquota fiscale all’insieme delle condizioni economiche e delle tutele del lavoro.

Lo scontro politico sulle partite Iva

Alla spiegazione della misura si affianca l’attacco alla sinistra, accusata dalla presidente del Consiglio di considerare gli autonomi “dei lavoratori di serie B”. Meloni rivendica invece una linea di sostegno alle partite Iva e a chi avvia o porta avanti un’attività: “Rispettiamo e vogliamo aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende”. L’innalzamento della soglia diventa così anche un terreno di confronto sulla distribuzione del sostegno fiscale tra le diverse categorie di lavoratori.