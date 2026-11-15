Nella pagella S&P la prova della crescita del Pil

Venerdì scorso S&P si è pronunciato positivamente sul rating sovrano dell’Italia, mantenendo BBB+ con outlook positivo, già acquisito dal 30 gennaio 2026. Un risultato mantenuto, a conferma della qualità di tenuta dei conti pubblici e delle potenzialità di poter migliorare la crescita del Pil per l’anno in corso, forse fino a sfiorare il punto percentuale, con il deficit al 3%, pur permanendo lo spauracchio del debito pubblico in avvicinamento ai 3,4 trilioni di euro. Lo spread Btp-Bund è stabile intorno ai 105 punti base; vero che un anno fa era sotto quota 65 ma a fine ottobre era risalito vicino a 120 e, nonostante il perdurare dei conflitti, si è poi ridotto.

È bene evidenziare che un ulteriore passo avanti del nostro rating in fascia A potrebbe stimolare i compratori di Btp a crescere di significative percentuali. Sicuramente per ottenere questo passo avanti, sostanziale per l’economia italiana, non basterebbe il giudizio di S&P, ma servirebbero anche quelli di Moody’s e Fitch, o almeno uno dei due. Il miglioramento auspicato gioverebbe anche al nostro mercato finanziario regolamentato, o meglio al il listino principale, il Ftse Mib, che favorirebbe anche un ulteriore positivo cambio di paradigma degli investitori internazionali, soprattutto verso le maggiori nostre banche, che si finanziano sui mercati a costi legati al rischio Paese.

Il risiko bancario ha ritrovato ossigeno con il prospetto dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps. Parimenti si stanno avviando le condizioni per una fusione tra Banco Bpm e le attività italiane di Crédit Agricole. Operazione in attesa di essere meglio quantificata dall’offerente francese che, è bene ricordarlo, possiede già circa il 30% di Piazza Meda. Queste due operazioni spostano in avanti sia il consolidamento bancario, fondamentale per la redditività e per l’erogazione dei crediti, sia il potenziale obiettivo di far puntare sull’Italia un ulteriore e sempre più alto numero di grandi investitori internazionali, in modo da garantire pluralità e controlli diffusi e trasparenti delle nostre maggiori istituzioni finanziarie.

Il raggiungimento di tale obiettivo è certamente legato al nostro rating e alla sua stabilità. Importante però non dimenticare che sarebbe opportuno che questi investitori fossero a maggioranza dell’area euro in modo da rafforzare il ruolo dell’Italia e di Eurolandia.