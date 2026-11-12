Dopo Huang, Nvidia rischia. Quei silenzi a Washington

La trappola al miele che ha visto Jensen Huang nelle grinfie di Alice Huang Le (ora scomparsa) e, indirettamente, nello spionaggio cinese, è arrivata questa settimana su tutte le prime pagine dei giornali, ma non come sorpresa per l’intelligence statunitense. Già a maggio, sul volo da Washington a Pechino, poco prima che salisse a bordo il ceo di Nvidia, Marco Rubio aveva detto a Donald Trump di stare attento: i servizi segreti statunitensi sospettavano che tra i due Huang ci fosse una relazione e che Alice fosse una spia per conto di Pechino. Il tycoon ha ignorato l’avvertimento nonostante fosse la seconda volta in sette mesi che veniva messo al corrente del legame tra Huang e la spia cinese. Non è stato però solo il presidente degli Stati uniti a non farsi toccare dalle possibilità di un love affair che sapeva anche di equilibri geopolitici, ma anche il mercato.

Il 13 maggio un analista indipendente, Christin Lamarco, aveva pubblicato un rapporto di oltre 40 pagine proprio sul rapporto tra Nvidia, i suoi chip e la Cina. Un lavoro prodotto dopo mesi di investigazione sul rapporto tra Alice e Jensen, tra la società di chip statunitense e Megaspeed, dove Alice era ceo e dal 2023 partner cruciale per Nvidia che, secondo le analisi, era riuscita a commerciare indirettamente chip statunitensi in Cina anche quando la legge lo vietava.

Dopo la confessione di Jensen, le analisi sulla storia tra i due non hanno fatto altro che intensificarsi e, come succede in ogni romanzo criminale, più si scava, più informazioni vengono a galla. La relazione tra Jensen e Alice avrebbe agevolato l’arrivo in Cina di almeno 7,5 miliardi di dollari di chip Nvidia, attraverso una rete di società costruita dalla donna tra Pechino e Singapore, inoltre un’università cinese con stretti legami con l’Esercito popolare di liberazione ha acquistato, solo nel mese scorso, potenti chip AI H200 di Nvidia nonostante figurasse nella lista nera delle esportazioni degli Stati Uniti. Alcuni analisti stimano addirittura che da Pechino, in modo più o meno lecito, arrivi oltre il 20% dei ricavi della società tech.

A complicare ulteriormente la situazione c’è un aspetto cruciale: il futuro di Nvidia. Il dubbio principale è se può esistere un futuro anche senza il suo fondatore. Oggi Jensen Huang controlla solo il 3,8% della società, ma è sempre stato il suo volto, il ceo superstar sempre vestito di nero, a cui i fan chiedevano l’autografo e in grado di muovere le Borse con una sola foto. Giusto per fare un esempio, la scorsa estate era stato avvistato con il ceo di Samsung a mangiare pollo fritto e, il giorno successivo, il titolo della società sudcoreana aveva guadagnato il 10% in Borsa. Eppure, soprattutto ora che è stato citato in giudizio dagli investitori, la necessità di trovare un nuovo volto è inevitabile. Nonostante non ci sia un piano definito per un dopo Jensen, il nome di Nico Caprez inizia a girare. Caprez, di origine svizzera e con un passato da giovane promessa dello sci alpino e il marito della secondogenita di Huang, è entrato in Nvidia nel 2024 e ha scalato rapidamente i vertici aziendali, diventando uno dei consiglieri più fidati del suocero.