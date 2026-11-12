Iran, Bibi all’Idf: “Preparatevi ad attaccare”

Benjamin Netanyahu è pronto a tornare alla guerra contro l’Iran e ha messo l’esercito in massima allerta. Il Gabinetto di sicurezza convocato ieri sera dal premier israeliano, secondo la tv pubblica Kan, ha ordinato all’esercito di intensificare i preparativi per un possibile nuovo attacco contro la Repubblica islamica. Nonostante il monito del rivale Gadi Eisenkot e pare anche di Donald Trump. Una delle più recenti telefonate con il presidente americano, lo scorso fine settimana, si sarebbe tradotta in una «lite furibonda» proprio su questo punto. Ma Netanyahu freme per riprendere il conflitto, mentre tenta di restare al timone dello Stato ebraico e impedire la formazione di un nuovo governo guidato dal generale Eisenkot che lavora per spodestarlo. Secondo fonti a conoscenza della chiacchierata dello scorso week end fra i due leader, riportate dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronot, per l’ennesima volta, dopo una serie di telefonate quotidiane tra Bibi e Donald confermate anche dal Financial Times, il premier israeliano avrebbe chiesto all’alleato statunitense di riprendere l’azione militare contro Teheran, ricevendo in cambio una brusca frenata.

Il presidente Trump non sembrerebbe intenzionato, al momento, a riaccendere il conflitto, anche perché un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos rileva che il 71% degli americani vuole che il nuovo Congresso metta fine alla guerra con gli ayatollah. L’impressione è che il tycoon non intenda forzare la mano in questa fase, anche per rispondere alle paure dei Paesi del Golfo. Ma Trump è imprevedibile e ieri ha sottolineato di volere una «vittoria totale sull’Iran», espressione cara a Bibi, spiegando che per gli Stati Uniti «è solo questione di quando vogliamo porvi fine».

L’ufficio di Netanyahu smentisce categoricamente le indiscrezioni sulla telefonata di fuoco, bollandole come «false, pura assurdità». Ma il suo discorso martedì, all’insediamento della nuova Knesset, lascia pochi dubbi sulle intenzioni del leader israeliano. Fino alle notizie di ieri sera, l’ordine all’Idf di prepararsi ad attaccare, arrivato dopo aver riunito il ministro della Difesa Katz e i vertici della sicurezza.

Da premier ad interim, Netanyahu sa che la guerra potrebbe essere l’occasione per restare in sella e avviare un governo di unità nazionale, che non smette di evocare anche in nome della «minaccia esistenziale» iraniana, come l’ha definita ancora in Parlamento, ribadendo che per eliminarla serve «rovesciare il regime degli ayatollah».

Il leader dell’opposizione, il generale Eisenkot, in una lettera indirizzata a Bibi, lo esorta a evitare mosse pericolose «in assenza di una minaccia diretta e immediata» e lo invita a «cautela e responsabilità» su decisioni che riguardano la sicurezza, ora che il premier ha perso la maggioranza, paventando il rischio di «conseguenze devastanti per la democrazia israeliana». Netanyahu replica accusandolo di «politicizzare la sicurezza nazionale».

Teheran, intanto, continua a minacciare ed è pronta a colpire basi statunitensi, se gli americani attaccassero da quei luoghi. Spiega inoltre che l’uranio arricchito non lascerà il Paese e mostra le immagini di «una nuova città missilistica», sotterranea, con missili balistici e da crociera.