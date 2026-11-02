“Mi fido di Trump, ha reso l’America più sicura”: il popolo del presidente sfida i pronostici alla vigilia delle midterm

Da Washington. Si è conclusa poco fa a Washington, con un evento chiuso al pubblico e davanti al Lincoln Memorial, luogo tra i più sacri per la democrazia americana, la campagna elettorale per le midterm diventata l’ultima scommessa politica di Donald Trump. “Fate finta che il mio nome sia sulla scheda”, ha detto più volte nelle ultime settimane il 47esimo presidente giocando il tutto per tutto, un comizio dietro l’altro, cercando di ribaltare i pronostici dei sondaggi che sin qui assegnano al suo partito quella che il 3 novembre potrebbe essere una delle sconfitte più pesanti degli ultimi decenni per il partito al potere.

In attesa di capire se l’appello personale di The Donald avrà fatto breccia tra i tanti elettori preoccupati per l’aumento dei prezzi e nonostante l’organizzazione all’ultimo minuto del comizio, qui nella città sul Potomac non è mancata la curiosità della gente accorsa a seguire l’intervento del presidente. Seppure dietro le reti metalliche e attraverso lo schermo di un telefonino.

Come Trevor, in tenuta da jogging e seduto pazientemente sotto un albero, che ha ammesso tutto il suo interesse nei confronti di un leader che, visto dai nostri occhi non americani, appare onnipresente nel flusso senza fine delle tv e dei social. “Voglio sentire entrambe le campane”, ha detto Trevor spiegando di voler “stare nel mezzo”.

Decisamente più convinto è apparso Glynn dall’Arkansas che ha assegnato un voto di “8-9 su 10” all’attuale inquilino della Casa Bianca. Pur non mancando di menzionare l’aumento dei prezzi, Glynn ci ha spiegato che non tutto dipende dalla guerra con l’Iran. Interrogato sul futuro del partito repubblicano, Glynn ha confessato di avere una preferenza per il segretario di Stato Marco Rubio. “Mi piacciono le sue politiche e ha fede in Dio”, ha detto senza esitazione.

Di segno contrario le affermazioni di Marcus, cittadino di Washington (per la verità non esattamente un bacino elettorale repubblicano) che ha raccontato di avere “vivaci discussioni” con i suoi amici simpatizzanti per il miliardario ma che non ha problemi a confrontarsi con loro. In fondo, sottolinea Marcus, “in questo Paese c’è ancora la libertà di espressione”.

A poca distanza abbiamo incontrato Kathy dal New Mexico che, appena ha scoperto del comizio di Trump, non ha perso un attimo per avvicinarsi il più possibile al luogo del rally. “Mi fido dell’attuale leadership politica”, ha dichiarato Kathy sostenendo di aver apprezzato in questi due anni la schiettezza con cui Trump ha trattato con i leader mondiali.

Sul fronte opposto, David dalla North Carolina ha dichiarato di essere contro Trump e contro la sentenza della Corte Suprema che nel 2010 ha aperto la strada ai Super Pac e all’ingresso nelle campagne elettorali di raccolte di soldi senza fine, solo sulla carta non direttamente destinati ai candidati.

Una voce, ancora una volta discordante, da quella appena raccolta appartiene a Joe dalla Pennsylvania che non esita a manifestare il suo supporto senza se e senza ma al commander in chief e alle politiche anti immigrazione che hanno reso più sicuri i confini.

A sentirle tutte, le opinioni snocciolate dagli americani assiepati a poca distanza dal Lincoln Memorial sembrano confermare la forza del motto della democrazia statunitense, “e pluribus unum”. Trump o non Trump la forza dell’America sta in fondo tutta qui, nel riconciliare ed esaltare le differenze dei suoi cittadini. E per noi che a volte siamo tentati di ingigantire i difetti del complesso sistema politico di Washington e della sua attuale leadership sarà bene continuare a ricordarlo.