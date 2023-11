"Non è il momento per le elezioni". Zelensky allontana il voto in Ucraina: ecco perché

Volodymyr Zelensky chiude alla possibilità del voto in Ucraina. "Adesso non è il momento di organizzare le elezioni" , ha detto nel suo video-messaggio serale rispondendo alle voci sul probabile svolgimento delle presidenziali nel marzo del 2024. Secondo il presidente "ora gli ucraini dovrebbero pensare a proteggere lo Stato" e "non disintegrarsi" nelle polemiche politiche. "Questo è il momento della difesa, della battaglia, da cui dipende il destino dello Stato e del popolo e non è il momento per le elezioni" , ha aggiunto.

Il mandato del presidente ucraino, eletto nel 2019, è in scadenza il prossimo anno. A settembre Zelensky si era detto "pronto" a tenere le elezioni se necessario e di essere favorevole a consentire agli osservatori internazionali di monitorare il voto. Non mancavano però le criticità, come l'alto numero di ucraini all'estero e di soldati al fronte, oltre al rischio di trasformare i seggi elettorali in "bersagli perfetti per missili e droni russi" . Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha dichiarato la scorsa settimana che Zelensky stava "valutando" se fosse possibile tenere le presidenziali nel 2024. "Non è che non voglia tenere le elezioni, ma tenerle nelle circostanze attuali richiederebbe un lavoro senza precedenti" , ha spiegato Kuleba. Anche le elezioni parlamentari, che si sarebbero dovute svolgere il mese scorso, sono state cancellate a causa della guerra.

Dopo l'inizio dell'invasione russa, l'indice di gradimento del leader ucraino è salito alle stelle, ma il panorama politico del Paese è rimasto frammentato nonostante la forza unificante della guerra. L'ex consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych ha annunciato questa settimana che si candiderà contro il suo ex capo, dopo aver criticato Zelensky per la lentezza della controffensiva ucraina che si è a malapena mossa in quasi un anno. Come rivela un sondaggio del Kyiv International Institute of Sociology citato dal New York Times, la fiducia nel presidente, sebbene ancora condivisa dalla maggioranza degli ucraini, è scesa dal 91% di maggio al 76% in ottobre. Zelensky è tornato a incontrare regolarmente i leader occidentali per cercare di assicurarsi maggiori difese aeree e di evitare la stanchezza internazionale per il conflitto, che dura ormai da più di 600 giorni.