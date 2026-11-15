Trump-Putin-Xi, ecco la “nuova Yalta” che disarma l’Europa e la mette all’angolo

Non sappiamo se sarà la nuova Yalta. Ma sappiamo che, comunque vada, l’Unione Europea non avrà voce in capitolo. Questo dovrebbe esser sufficiente a preoccupare i leader del Vecchio Continente. E invece no. Mentre il resto del mondo si chiede di cosa discuteranno Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin nel trilaterale fissato per il prossimo giovedì in quel di Shenzen, l’Europa sembra rassegnata a non toccar palla. Certo il vertice è ristretto nominalmente all’area del Pacifico. Di tutti i possibili argomenti non ce n’è uno però che non implichi svolte drammatica per il Vecchio Continente. Persino l’opzione apparentemente meno insidiosa come la richiesta Usa di un accordo per la riduzione delle testate nucleari ha implicazioni a dir poco serie. Una drastica riduzione può metter fine di quell’ombrello nucleare con cui gli Stati Uniti garantiscono ancora oggi la difesa dell’Europa. Toccherebbe quindi ai 27 decidere come allargare l’ «ombrellino» nucleare che al momento solo Londra e Parigi sono in grado di garantire. Ma ci sono anche prospettive più infauste.

Benché sia Xi Jinping sia Trump assicurino di non voler affrontare i negoziati sull’Ucraina è chiaro che l’insistenza con cui Putin pretende di rivedere l’architettura di sicurezza europea - ovvero ridisegnare i confini e ridefinire l’area d’influenza di Usa e Russia - non è un tema eludibile. Scegliendo di non parlarne a Shenzen, Trump avvalorerebbe implicitamente la richiesta del Cremlino e abbandonerebbe al loro destino gli alleati europei. Ma l’argomento di cui Trump non può sorvolare è la guerra con l’Iran. Un Iran capace di eludere il blocco economico Usa grazie ai commerci con la Russia attraverso il Caspio o di colpire obiettivi Usa grazie ai satelliti commerciali cinesi. Temi altrettanto cruciali per una Ue che soffre le conseguenze della chiusura di Hormuz e delle minacce Houthi nello stretto di Bab El Mandeb. Tutti temi che potrebbero venir discussi e decisi sopra le nostre teste. Ma anche Xi Jinping, il protagonista apparentemente più lontano dai confini Ue, gioca una partita quantomai minacciosa per il nostro futuro. Mentre in Germania e in altri paesi le importazioni cinesi cancellano ogni giorno migliaia di posti di lavoro il deficit commerciale della Ue sfiora ormai i 359,8 (dati 2025) miliardi di euro. Come dire quasi un miliardo al giorno. Una cifra spaventosa, ma anche tremendamente evidente vista l’esponenziale moltiplicazione delle autovetture made in China in circolazione sulle nostre strade a cui si contrappone la crescente parsimonia con cui Pechino concede le esportazioni di quei materiali critici come le terre rare indispensabili per il progresso tecnologico, il riarmo e la corsa all’intelligenza artificiale. Non a caso il gruppo tedesco Rheinmetall ed altre 13 aziende leader nel campo del riarmo europeo sono inserite in una lista doganale cinese che prevede il blocco o la limitazione nell’esportazione di materiali strategici.

Insomma mentre a Shenzen i tre grandi possono decidere il disarmo dell’Europa, la ridefinizione dei suoi confini o il suo regresso industriale il Vecchio Continente sceglie di tacere e accettare il proprio destino. Un destino in parte già scritto. Per capirlo basta guardare ai numeri. Nel 1993 all’atto dell’approvazione di quel Trattato di Maastricht che rappresenta uno dei suoi atti fondanti l’economia dell’Unione rappresentava, secondo il Fondo monetario internazionale, circa il 25% del Pil mondiale. Oggi quel dato è sceso a circa il 14% mentre la Cina è al 19/20% e l’America al 26%. Quanto basta perché a Shenzen qualcuno decida la fine dell’influenza politica europea e la spartizione delle nostre economie.