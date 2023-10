Polonia, esercito nel caos: si dimette il capo dello stato maggiore

Il capo di stato maggiore e il capo delle operazioni dell'esercito polacco si sono dimessi dai loro incarichi. La notizia arriva cinque giorni prima delle elezioni parlamentari in Polonia. "Il generale Rajmund Andrzejczak ha presentato le sue dimissioni lunedì" , ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp il portavoce del capo di stato maggiore: "Come ogni soldato, ha il diritto di dimettersi senza fornire una motivazione" . Insieme a lui anche il capo delle operazioni dell'esercito, il generale Tomasz Piotrowski. Secondo i media polacchi, i due ufficiali, in carica dal 2018, hanno deciso di lasciare dopo un lungo conflitto con il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak e si sono opposti ai tentativi di coinvolgere l'esercito nella campagna per le combattute elezioni legislative di domenica.

Il più importante quotidiano polacco, Gazeta Wyborcza, riferisce che la ragione delle dimissioni è la decisione del ministro di nominare il generale Wieslaw Kukuła al comando dell'operazione di evacuazione dei polacchi da Israele. Quest'ultimo è fortemente vicino al partito di governo Diritto e Giustizia: la sua scelta è stata dunque vista come una violazione dell'indipendenza dell'esercito. Già con il precedente ministro della Difesa Antoni Macierewicz, secondo alcuni commentatori, il controllo civile sull'esercito si stava trasformando in un comando da parte dei politici. Blaszczak avrebbe proseguito su questa politica, marginalizzando sempre più il ruolo del capo di stato maggiore. Il partito ha utilizzato in modo massiccio come comparse esercito e soldati per tutta l'ultima campagna elettorale. Le dimissioni a pochi giorni dal voto forniscono ora un assist ai partiti di opposizione, che chiedono un passo indietro anche del ministro della Difesa.