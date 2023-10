"Capisco l'irritazione degli italiani". Anche Schäuble si schiera con la Meloni contro Scholz

Anche in Germania c'è chi comincia a prendere le distanze dal governo di Olaf Scholz, accusato di finanziare le Ong che soccorrono i migranti nel Mar Mediterraneo e forniscono loro assistenza in territorio italiano. Dopo lo scontro con l'Italia, ora arrivano le bordate della Cdu tedesca, il principale partito di opposizione all'esecutivo rosso-verde di Scholz. Wolfgang Schäuble, storico e inflessibile ex ministro delle finanze di Angela Merkel, si è schierato dalla parte dell'Italia.

Parlando con Zeit Online, Schäuble dice di "capire l'irritazione degli italiani per il fatto che la Germania fornisce un sostegno statale alle Ong di salvataggio in mare nel Mediterraneo, che non solo salvano i rifugiati, ma li portano anche in Europa" . L'ex ministro, che ha anche ricoperto il ruolo di presidente del parlamento tedesco dal 2017 al 2021, aggiunge che "questa è la base del metodo commerciale dei trafficanti" . In generale, parlando anche di Germania, per Schäuble è importante capire che "rimandare indietro le persone è possibile. Anche se non è facile e piacevole. Dobbiamo renderci conto che non possiamo più permetterci questa politica di asilo" .

Ma cosa fare con i rifugiati? "Con un sostegno sufficiente, possiamo concludere accordi con gli stati rivieraschi ai quali possono essere trasferiti" - conclude - "Distruggerà il business dei contrabbandieri. Gli australiani lo hanno fatto e nessuno sta più annegando al largo della costa" .

Le critiche dell'Italia ai fondi stanziati dal governo tedesco a favore delle organizzazioni non governative sono giustificate anche secondo Johannes Wadephul, deputato cristiano-democratico al Bundestag. Intervistato dal quotidiano Die Welt, Wadephul ha affermato che "di fatto, sebbene in maniera involontaria" , le Ong "consentono alle disumane bande di trafficanti di esseri umani di svolgere i loro affari" . A questo scopo, ha quindi evidenziato che "non dovrebbero essere utilizzati i soldi dei contribuenti tedeschi" . Per Wadephul il governo federale dovrebbe concludere accordi sulla gestione di flussi migratori con gli Stati dell'Africa settentrionale, sposando così la linea indicata da Giorgia Meloni.