"Riservisti in caso di guerra". L'idea di Crosetto per rispondere all'escalation

Gli sviluppi della guerra in Medio Oriente tengono in guardia il governo italiano. Secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto andrebbe dunque fatto un ragionamento sull'attivazione di una riserva in caso di emergenza, ovvero di guerra. Si tratta di "una sfida più parlamentare che di ministero" , perché "la riserva più facile da attivare è quella delle forze di polizia" , coloro che "sono già formati ad attività di sicurezza" . Crosetto lo ha ribadito in audizione e davanti alle commissioni Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato, citando gli esempi di Israele e Svizzera, con un addestramento costante dei riservisti.

Rispondendo a una domanda sul conflitto mediorientale, il ministro ha detto che l'Italia sta facendo la sua parte. "Abbiamo mandato fin dall'inizio una nave a Cipro, pronta ad imbarcare chiunque ne avesse necessità, compresi i civili. Abbiamo due navi dell'operazione 'Mare sicuro' spostate verso Israele, per lo stesso motivo, arriverà un ospedale. Abbiamo attrezzato tutto il contorno per affrontare la situazione peggiore sperando che non accada nulla di grave. Ci siamo attrezzati per essere pronti a tutto".

Inoltre, "abbiamo allestito un nave con un ospedale in grado di fare interventi chirurgici e stiamo organizzando un ospedale da campo da mettere vicino a Gaza: la cosa più giusta da fare è separare Hamas dal popolo palestinese, lo dico dall'inizio, bisogna provare a risolvere nel più breve tempo possibile questa crisi" .

Durante il suo intervento, Crosetto ha presentato il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025. "La programmazione riguarda un impegno finanziario complessivo nel triennio 2023-2025 di 25,1 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi per i nuovi programmi" , fa sapere il ministro della Difesa, pronto a migliorare la cooperazione in termini di industria militare con il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il requisito del 2% di spese militari in ambito Nato è centrale, ma "siamo molto lontani" e l'obiettivo sarà "impossibile nel 2024" e "difficile anche per il 2028" , ha dichiarato Crosetto. "In diverse occasioni - ha concluso il ministro - ho espresso la necessità che la Nato non fissi impegni finanziari irrealistici e ho proposto di attribuire giusta rilevanza anche ad altri parametri, oltre a quello del 2%, come quelli relativi ai contributi di truppe forniti per attività operative e di capacity building, anche al di fuori dell'Alleanza" .

La legge Martino (dal nome del ministro della Difesa di allora, Antonio Martino) approvata dal secondo governo Berlusconi, ha riformato il servizio militare, cancellandone l'obbligo nel 2004. Chi attualmente entra nelle forze armate, lo fa dunque soltanto come volontario. Questo però non esclude la possibilità di chiamata alle armi, o di richiamo per chi ha già svolto in passato il servizio militare, appunto i cosiddetti riservisti.