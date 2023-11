Liberati da Gaza i primi quattro ostaggi italiani. Tajani: "Stanno bene"

"Sono felice di confermare che un primo gruppo di italiani che avevano intenzione di lasciare Gaza è uscito dalla Striscia" . Soddisfatto Antonio Tajani per la liberazione dei primi quattro ostaggi italiani: si tratta di volontari di Ong internazionali, uno dei quali con moglie palestinese. Nelle scorse settimane erano stati localizzati a Rafah presso la base Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione). Hanno attraversato il valico e ora sono in Egitto, assistiti da personale dell'ambasciata d'Italia al Cairo.

"Ho appena parlato con i connazionali e con il funzionario dell'ambasciata al Cairo che li sta assistendo" , fa sapere Tajani, specificando che "stanno tutti bene" e che "continuiamo a lavorare adesso per gli altri italiani e congiunti che sono ancora nella Striscia. Contiamo di farli uscire con le prossime aperture, programmate da domani e per i prossimi giorni" . Una settimana fa, il vicepremier e ministro degli Esteri si era detto preoccupato "per gli ostaggi, i 19 italiani a Gaza e le numerose famiglie di italiani nel nord di Israele" , al confine con il Libano.

La liberazione dei primi italiani, resa molto complessa dalla situazione sul terreno e dalla difficoltà nelle comunicazioni, è stata portata a termine grazie all'azione combinata dell'ambasciata a Tel Aviv, del consolato generale a Gerusalemme e dell'ambasciata al Cairo, col coordinamento dell'unità di crisi e l'apporto determinante dell'intelligence. L'ambasciata al Cairo, presente sul lato egiziano di Rafah, seguirà il successivo trasferimento dei cinque, spiega una nota della Farnesina, riferendosi ai quattro italiani e alla moglie palestinese di uno di loro.

Oltre agli italiani, circa 450 persone hanno lasciato Gaza stamani raggiungendo l'Egitto attraverso il valico di Rafah, a seguito di un accordo raggiunto tra autorità israeliane e egiziane. Il gruppo è formato in larga parte da cittadini internazionali, oltre che da persone con doppia cittadinanza e da palestinesi in gravi condizioni di salute, che saranno curati negli ospedali egiziani.