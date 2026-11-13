Meloni, bilaterale con Zelensky. Nuovi aiuti per un miliardo

nostro inviato a Dublino

Nonostante un’agenda fitta, è l’Ucraina con le sue tante declinazioni- dalla guerra ibrida alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici il tema su cui si focalizza la due giorni europea di Dublino. Un doppio appuntamento - ieri la Cpe, oggi il Consiglio Ue- a cui Giorgia Meloni si presenta forte del recente via libera al tredicesimo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina che, stando ai numeri che filtrano, sarebbe decisamente più corposo dei precedenti. Il valore economico dei singoli interventi (il primo nel marzo 2022, subito dopo l’invasione russa) è coperto da segreto di Stato, ma lo si può dedurre da un’intervista rilasciata lo scorso dicembre dal generale Luciano Portolano al Sole 24 ore.

Per i primi undici decreti interministeriali dedicati a sostenere Kiev con armi, equipaggiamenti e aiuti vari, infatti, il capo di Stato maggiore della Difesa quantificava l’impegno italiano in circa tre miliardi di euro. Insomma, poco più di 270 milioni a pacchetto. Mentre l’ultimo, quello appena approvato e in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sarebbe almeno del triplo, oltre 800 milioni (ma potrebbe sfiorare il miliardo). Un deciso cambio di passo, forse anche a compensare il fatto che il provvedimento era in gestazione da quasi un anno, rallentato dai dubbi della Lega.

A Dublino la questione ucraina si declina secondo diverse prospettive e formati. Il tema è anche oggetto di una riunione ad hoc convocata dal primo ministro del Regno Unito Andy Burnham e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un confronto sul sostegno europeo (presenti oltre a Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier polacco Donald Tusk e quello canadese Mark Carney, i presidenti di Commissione e Consiglio Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e il segretario generale della Nato Mark Rutte).

Su Dublino, però, aleggia sia il problema dell’impegno finanziario comune dell’Ue a favore di Kiev per il 2027 e per gli anni successivi (dossier decisivo, tanto che Merz avrebbe minacciato di bloccare il negoziato sul bilancio pluriennale europeo 2028-2034) sia l’indicazione di un inviato unico Ue ai negoziati tra Russia e Ucraina. Quest’ultimo, peraltro, è un fronte su cui per l’Europa si stanno restringendo i margini per temporeggiare. Sia per l’insistenza di Zelensky (ieri Meloni ha avuto un bilaterale con il presidente ucraino che l’ha ringraziata «per il sostegno costante dell’Italia»), sia perché i colloqui di Abu Dhabi stanno procedendo. Proprio ieri a tarda sera, peraltro, gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono atterrati a Dublino per incontrare Zelensky dopo aver sollecitato il Cremlino a far sedere anche l’Europa al tavolo degli Emirati Arabi Uniti, dove al momento il formato è trilaterale Usa-Russia-Ucraina. Il punto è passare da una presenza sostanzialmente tecnica a una più squisitamente politica. Perché ad Abu Dhabi sono stati invitati - anche se in una stanza diversa - alti rappresentanti dell’Ue, oltre che di Francia, Germania, Italia (con Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Palazzo Chigi), Regno Unito e Nato. Ma cosa ben diversa è parlare con una voce sola.

Un concetto su cui Meloni è tornata ieri. «Abbiamo bisogno di individuare - dice dopo un bilaterale con Burnham focalizzato proprio sull’Ucraina - chi possa rappresentare gli interessi europei e con quale mandato». Una soluzione su cui frenano Parigi e Berlino, che continuano a prediligere il formato E3 (Francia, Germania e Regno Unito).