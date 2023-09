Morta Dianne Feinstein, la più anziana senatrice statunitense: aveva 90 anni

Dianne Feinstein, senatrice degli Stati Uniti in rappresentanza della California, è morta all'età di 90 anni. Era un figura storica del Partito democratico statunitense e una decana del Senato, di cui faceva parte da oltre 30 anni. Eletta la prima volta nel 1992, ha assunto numerosi incarichi importanti, tra cui quello di presidente della commissione intelligence. Negli ultimi mesi era stata spesso assente a causa di problemi di salute, tornando quando riusciva in aula in sedia a rotelle.

Era nata a San Francisco, dove ha cominciato la sua carriera politica. Dopo essere stata presidente del consiglio comunale, Feinstein divenne il primo sindaco donna della città nel 1978. Fu lei a soccorrere il collega Harvey Milk, l'unico politico apertamente gay eletto negli Stati Uniti, ucciso a colpi d'arma da fuoco nella City Hall. "Diventai sindaco per effetto di un assassinio" , ricordò Feinstein in un'intervista a Usa Today. L'episodio segnò l'inizio di una lunga battaglia per il controllo delle armi. Del suo operato in Senato si ricorda infatti il divieto alle armi d'assalto firmato nel 1994 da Bill Clinton, ma scaduto dieci anni più tardi sotto l'amministazione Bush. Come presidente della commissione intelligence, ha invece guidato una lunga inchiesta sulle detenzioni e metodi di interrogatorio della CIA dopo gli attentati dell'11 settembre.

Feinstein era stata eletta la prima volta nel 1992, in quello che era stato soprannominato "l'anno delle donne" al Senato, con l'elezione insieme a lei delle colleghe democratiche Patty Murray, Carol Moseley Braun e Barbara Boxer, quest'ultima sempre eletta in California. Da allora è stata sempre rieletta, fino a diventare la più anziana senatrice in carica. Nel 2012 ha ottenuto il record di voti per una singola elezione al Senato: 7,7 milioni.

Democratica centrista, privilegiava il dialogo allo scontro politico. Le aperture ai repubblicani le hanno più di una volta attirato le critiche dell'ala sinistra del partito, la stessa che ne aveva chiesto le dimissioni a causa delle molte assenza in aula dopo l'aggravarsi dei problemi di salute. Feinstein, dal canto suo, aveva già annunciato lo scorso febbraio che non si sarebbe ricandidata per un altro mandato.

La sua morte non dovrebbe spostare gli equilibri di potere al Senato, dove i democratici detengono ancora un seggio in più rispetto ai repubblicani. Il governatore della California, Gavin Newsom, aveva promesso che avrebbe nominato una donna afroamericana al posto di Feinstein nel caso in cui la senatrice non avesse completato il proprio mandato.