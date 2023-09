I lingotti d'oro e i soldi nascosti in casa: incriminato senatore dem Usa

Il senatore democratico Robert Menendez, presidente della commissione esteri del Senato, è stato formalmente accusato di corruzione insieme a sua moglie Nadine Arslanian in relazione al loro rapporto con tre uomini d'affari del New Jersey. Secondo il dipartimento di Giustizia, avrebbe accettato centinaia di migliaia di dollari in tangenti per aver usato il suo potere e la sua influenza come senatore per cercare di proteggere e arricchire gli uomini d'affari e avvantaggiare il governo egiziano.

Le accuse

I pubblici ministeri hanno riferito di aver trovato, dopo una perquisizione domiciliare, 100mila dollari in lingotti d'oro e 480mila dollari in contanti che la coppia aveva nascosto tra vestiti, armadi e una cassaforte. I tre imprenditori del New Jersey che avrebbero pagato le tangenti, secondo i documenti legali, sono Wael Hana, Jose Uribe e Fred Daibes che, in cambio, avrebbero chiesto al senatore di proteggerli. Gli agenti hanno detto di aver trovato anche una costosa vettura pagata da Uribe nel garage. La coppia avrebbe ottenuto aiuti perfino nei pagamenti del mutuo casa.

Menendez era già stato incriminato per corruzione nel 2015 con l'accusa di aver accettato tangenti, comprese vacanze di lusso, da un ricco oculista della Florida. Il caso si era concluso con l'assoluzione dopo che i giurati non erano riusciti a raggiungere un verdetto unanime. Il Senato Usa ha affermato che Menendez è il primo senatore in carica nella storia degli Stati Uniti a essere stato incriminato per due accuse penali non correlate. Le regole del gruppo parlamentare democratico prevedono che deve abbandonare la presidenza della commissione esteri.

Il profilo

Robert "Bob" Menendez è nato il 1º gennaio 1954 a New York City, da genitori cubani, ma è cresciuto nel New Jersey dove si è laureato in legge. Prima di dedicarsi alla politica, ha svolto la professione di avvocato. Dal 2006 è senatore per lo stato del New Jersey. Come presidente della commissione esteri, ha avuto un'influenza sostanziale nelle relazioni con l'Egitto, che secondo l'accusa è stato tra i maggiori destinatari degli aiuti militari statunitensi negli ultimi anni.

Durante cene e incontri con funzionari egiziani, Menendez avrebbe promesso di usare il suo potere politico per facilitare le vendite militari statunitensi e il finanziamento all'Egitto in cambio che sua moglie fosse messa sul libro paga di una delle società del co-imputato per una non meglio specificata mansione da dipendente "fantasma". Il senatore ha per ora negato vigorosamente qualsiasi illecito.