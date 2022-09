Accuse al falso ginecologo. "Zitta: sei la mia schiava"

A fine giugno era stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di aver abusato di sei ragazze, tutte sue pazienti, tra l'agosto 2021 e lo scorso febbraio. «Mi faceva domande sul sesso anziché farmi la diagnosi» avevano denunciato loro, quasi in una sorta di spiacevolissimo ritornello. Nell'indagine coordinata dal procuratore Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo due di queste donne sono state sentite ieri mattina, ad altre due è toccato nel pomeriggio durante l'incidente probatorio. Tutte e quattro hanno ripercorso quei momenti drammatici confermando così l'accusa di violenza sessuale, confermando così le accuse che poi entreranno nel processo con il valore di prova.

Lui all'anagrafe fa Marco D'Annunzio, 43 anni, infettivologo, ormai ex dirigente presso il Crh-Mts (Centro di riferimento Hiv e malattie a trasmissione sessuale) di viale Jenner che fa riferimento all'Agenzia di tutela della salute di Milano.

Dai verbali delle sue vittime, riportati nell'ordinanza cautelare del gip Giulio Fanales, era già emerso che le giovani, «indebolite» dai problemi di salute che volevano solo risolvere, erano spaventate, intimorite dall'atteggiamento del medico, che le sottoponeva a violenze fisiche e verbali giustificandole come parte del suo lavoro e che invece erano solo condotte subdole e ricattatorie.

Il 43enne infatti non si faceva scrupoli a sfruttare le condizioni di particolare vulnerabilità delle sue pazienti.

Una ragazza aveva raccontato che D'Annunzio, prima degli abusi le diceva: «la gestione dell'ansia è connessa a tutto il vissuto dell'esperienza sessuale». Quindi l'aveva bersagliata sul cellulare di messaggi con domande intime e la proposta di effettuare visite ginecologiche più approfondite. Visite che venivano poi effettivamente svolte e indicate come «necessarie», senza però mai la presenza di infermieri e senza nemmeno gli strumenti medici necessari.

Un'altra ragazza era salita sulla propria bici ed era fuggita dal centro «pedalando a più non posso per non essere raggiunta da lui», come lei stessa aveva fatto mettere a verbale. E poi ancora una giovane si era «sentita sopraffatta» e avrebbe voluto «tagliargli la mano» mentre lui, abusando di lei, le sussurrava «sei la mia schiava». La ragazza aveva concluso la sua testimonianza: «Chiusi li occhi: desideravo solo che finisse alla svelta».

Quindi il medico si spingeva a fare domande esplicite che non avevano però alcuna relazione con le questioni mediche, insistenza nell'ottenere il numero di cellulare usato poi per inviare messaggi sulle chat.

L'inchiesta in questi mesi è andata avanti con l'ascolto di altre pazienti e di testimoni per valutare nuovi casi di presunte violenze che sono al vaglio dei magistrati. Ieri le testimonianze sono state tutte coerenti nell'indicare gli atteggiamenti invasivi del medico per arrivare a costringere la vittima a un rapporto sessuale.

D'Annunzio avrebbe manifestato condotte «spiccatamente aggressive e prevaricatrici, sia fisiche sia psicologiche», abusando secondo il giudice del suo ruolo di sanitario in pubblico servizio.