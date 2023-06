Appalto milionario in cambio di nomina. La Procura è certa: "Patto scellerato"

Gli inquirenti lo definiscono un «pactum sceleris». Nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato ai domiciliari l'ex direttore generale delle Dogane Marcello Minenna con l'accusa di corruzione, i pm di Forlì ipotizzano che «quest'ultimo abbia «asservito» la sua funzione pubblica agli «interessi privati» dell'imprenditore ed ex parlamentare leghista Gianluca Pini. In cambio di un accreditamento negli alti ambienti del Carroccio che potesse agevolare la riconferma di Minenna alla super poltrona delle Dogane, o che potesse assecondare più alte ambizioni, «una carriera ministeriale», o «la Consob». Così Pini gli prometteva la conferma a seguito del cambio del governo (Draghi, ndr), che effettivamente otteneva.

Bisogna però riavvolgere il nastro al marzo 2020. Siamo in piena pandemia Covid, e c'è la corsa a reperire dispositivi di protezione individuale che mancano, con il mercato impazzito e la Cina che lo controlla. Si moltiplicano le società che cercano di importare mascherine per far fronte all'emergenza, con il rischio di introdurre dispositivi non conformi. E sono le Dogane il fulcro, la prima linea di frontiera nel controllo dei prodotti. E a Pini, secondo i magistrati, Minenna sarebbe servito proprio a questo. Per risolvere i problemi di importazione su dispositivi non a norma. Quelli di Pini per i pm erano «privi di certificazione Ce, con certificazioni falsificate e a prezzi superiori all'euro l'una». L'ex direttore sarebbe intervenuto «con gli uffici territoriali per risolvere le problematiche, dando ordine ai suoi più stretti collaboratori dell'Agenzia di mettersi a disposizione di Pini» per lo «sdoganamento della merce». A Minenna non viene contestata la frode in pubbliche forniture. Al centro delle indagini una commessa da 3,5 milioni di euro del 2020, presa dalla società di Pini, la Codice Srl, per fornire mascherine alla Usl Romagna. I pm parlano di un quadro che «fornisce uno spaccato sociale di grave malaffare in ci gli interessi politici si sono strettamente saldati a interessi personali di alcuni imprenditori che senza alcuno scrupolo hanno cavalcato l'onda dell'emergenza pandemica al solo fine di ricavare profitti economici, non curandosi della salute pubblica». Pini avrebbe sollecitato Minenna anche perché agevolasse un carico di mascherine importate anche da un'altra cooperativa, perché una parte era dell'imprenditore. Il 31 marzo 2020 scrive a Minenna: «Ciao Marcello, scusa disturbo (...). Al momento ho un piccolo lotto fermo a Malpensa da due giorni che sta importando un mio fornitore, in quel lotto ce ne sono 70mila che stanotte devono essere consegnate in ospedale a Cesena. Puoi sentire se sbloccano la merce?». Nelle varie interlocuzioni relative alle richieste di aiuto di Pini, Minenna risponde: «Ora interveniamo da qui».

Per i pm è «un vero e proprio do ut des», perché l'allora direttore delle Dogane, davanti alle richieste di Pini, coinvolge uno dei suoi dirigenti perché si ponga «a disposizione» dell'imprenditore «per risolvere problematiche, cosa effettivamente avvenuta». Il dirigente in questione ha poi confermato di essere stato sollecitato da Minenna, che avrebbe presentato Pini come un membro «dello staff di Giorgetti (il ministro è del tutto estraneo alle indagini, ndr)». Il dirigente interloquiva poi direttamente con Pini, mettendosi a disposizione: «Se c'è problema non si faccia scrupolo a chiamare».

Minenna poi messaggia a Pini: «So che hai risolto». L'ex leghista ringrazia: «Sì, ha capito in 20 secondi come risolvere». Nei giorni successivi, annotano i pm di Forlì, Pini si attiva per far accreditare Minenna all'interno della Lega dopo l'uscita di un articolo con dichiarazioni sfavorevoli da parte di un esponente dello stesso Carroccio. L'8 giugno 2020, «Minenna otteneva il ringraziamento da Pini e la promessa di una cena a tre con l'onorevole Giorgetti». I difensori, di Minenna spiegano che gli «viene contestato un solo episodio nel marzo 2020. L'indagato si difenderà nelle sedi proprie».