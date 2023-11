Un attico turba i sonni di Minenna

C'è un attico che turba i sonni dell'ex numero uno dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli Marcello Minenna, vicino a Beppe Grillo, già in Consob e nella giunta di Virginia Raggi, nei guai per aver aiutato l'ex parlamentare della Lega Gianluca Pini a sdoganare mascherine contraffatte in pieno Covid, come dimostrano le indagini della Procura di Forlì per cui è indagato a piede libero dopo settimane ai domiciliari. L'appartamento ingombrante è a Roma, zona Via Veneto. Dai documenti che Il Giornale è riuscito a consultare (molti dei quali pubblici) il problema non è solo il venditore con cui Minenna ha fatto l'affare, ma anche una stranezza nel rogito (firmato da un notaio considerato vicino ai Cinque stelle), la tipologia di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, e un provvedimento successivo firmato da Minenna come capo di Adm e che avrebbe favorito il venditore

Facciamo un po' d'ordine: nel dicembre del 2019, quando ancora lavora alla Consob ed è un dirigente della Direzione mercati, Minenna fa un preliminare per un attico con due garage da Italmobiliare spa, holding del gruppo Pesenti: prezzo congruo (1,2 milioni di euro) con 200mila di anticipo e saldo al rogito, stipulato ad aprile 2020. Un altro attico, stesso piano e stesso stabile ma senza garage, Italmobiliare lo vende due mesi dopo il preliminare di Minenna a 1,5 milioni.

Il rogito si firma il 15 aprile 2020, Minenna è alle Dogane da 4 mesi, nello studio notarile di Milano di Valerio Tacchini. A differenza dei comuni mortali all'acquisto non è previsto il contestuale pagamento del prezzo di vendita ma si pattuisce genericamente che il saldo venga pagato (senza interessi, su richiesta del venditore) dopo, in parte con i proventi di un mutuo e in parte con risorse personali, mentre l'immobile viene trasferito subito con rinuncia immediata all'ipoteca legale. Un'alchimia che stride con la normativa in vigore (comma 22, articolo 35 del dl 233/2006) sull'obbligo di indicazione analitica nell'atto delle modalità di pagamento.

Minenna successivamente stipula un mutuo ipotecario (non fondiario) da 800mila euro con una primaria banca milanese. Piccolo dettaglio, che chi ha comprato casa conosce benissimo: col mutuo fondiario la banca paga direttamente il venditore, contestualmente all'atto di vendita, e le somme sono vincolate all'acquisto dell'immobile. Con il mutuo ipotecario no, possono essere utilizzate liberamente. Due mesi prima, per l'appartamento senza garage, Italmobiliare aveva seguito la prassi consolidata: pagamento contestuale all'acquisto con tanto di numero degli assegni riportati nel rogito e rinuncia all'ipoteca legale a fronte del saldo.

Qualche anno dopo succede una cosa strana. Nel maggio 2022 la società Autogas Nord Spa, controllata al 30% da Italmobiliare, cambia denominazione in Agn Energia Spa e modifica il proprio Statuto. Le 62 licenze carburanti di cui è titolare dovrebbero essere volturate con il nuovo nominativo, per ognuna di loro serve un'istruttoria del competente ufficio territoriale di Adm per valutare la sussistenza dei requisiti per le licenze. Il '1 giugno 2022 Minenna, di suo pugno, in qualità di direttore centrale delle accise, «voltura» tutte le licenze della neonata Agn Energia, semplificando notevolmente le procedure; ma poiché l'asset societario ed i componenti interni tra le due società non erano gli stessi, né i rapporti di forza nel consiglio, tale voltura «a pacchetto» non si sarebbe potuta fare.

E qui la questione si complica ulteriormente. Perché, in linea teorica, Minenna non avrebbe potuto nemmeno firmare questo atto, ma si sarebbe dovuto astenere in base alle normative sul conflitto di interessi previste dall'articolo 42 del Codice degli Appalti e dall'articolo 7 del Dpr 62/2013, in ragione del debito che aveva contratto con la società in questione, e comunque, avendo avuto un notevole vantaggio, come visto dagli atti pubblici a disposizione. In Consob la Direzione mercati e Italmobiliare avevano avuto diversi attriti, una in particolare su questioni di insider trading, e in linea teorica il conflitto d'interessi di Minenna inizia già al momento del preliminare. Peraltro, nel bilancio 2020 della società Italmobiliare, dei due appartamenti venduti in zona Via Veneto ne risulta pagato solo uno. Quale?

Per l'ex capo delle Dogane saranno giorni pesanti: il 20 novembre il gup di Roma dovrà decidere se rinviarlo a giudizio contro un ex dipendente, cacciato (e reintegrato) in malo modo per le sue denunce sulle presunte irregolarità mascherine, proprio mentre si occupava di un filone legato all'energia che poi sfocerà (in parte) nell'inchiesta Petrolmafie.