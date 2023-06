Dalla Boldrini a Elly, lo "spin" delle radical chic

Cos'hanno in comune Elly Schlein e Laura Boldrini? La loro fallimentare strategia comunicativa ha un nome e un cognome: Flavio Alivernini. Portavoce della Schlein per tutta la campagna congressuale, recentemente promosso a responsabile comunicazione del Pd, è stato nello staff di Laura Boldrini, a cui nel 2019 ha dedicato il libro La grande nemica. Il caso Boldrini.

I migranti, i diritti civili, l'ecologismo spinto, l'antifascismo militante e il pacifismo sono i cavalli di battaglia sia della Boldrini sia della Schlein. Entrambe hanno collezionato una serie di gaffes incredibili. È impossibile dimenticare quando la Boldrini descrisse i migranti come delle «risorse», ma quelle della Schlein sono ancor più gravi perché lei parla in quanto segretaria del Pd. L'intervista rilasciata a Vogue in cui la Schlein parla della sua armocromista è emblematica. «In quel caso, però, il problema non erano i colori, ma tutte le altre risposte che erano molto vaghe», spiega il sondaggista Renato Mannheimer secondo cui il grave difetto dello stile comunicativo della Schlein è quello di parlare troppo di diritti civili e troppo poco di diritti sociali. «Il suo spirito è proteso più verso i diritti umani. Basta guardare con che gioia va alle manifestazioni degli Lgbt, mentre osserva ancora Mannheimer - è meno forte sulle questioni sociali anche perché il Pd è spaccato sulle posizioni di Landini». Una prospettiva condivisa anche da Fabio Torriero, spin doctor e docente di comunicazione politica alla Lumsa, che sentenzia: «La Schlein, sostituendo il dna storico della sinistra con i diritti civili, sta commettendo lo stesso errore della Boldrini, trasformando così la sinistra che difende i lavoratori nella sinistra fucsia che difende i diritti civili». La verità, secondo Mannheimer, invece, è che «per la Schlein è difficile virare sui temi economici perché su quelli il Pd è molto diviso». Anche l'accostamento tra la morte dei miliardari che hanno fatto parte della spedizione del Titan con la tragedia che ha colpito i 750 migranti morti davanti alle coste della Grecia lascia alquanto interdetti. «È una comunicazione populista che punta alle emozioni primarie del suo popolo e a mobilitarle associando due immagini che tra loro sono, in realtà, lontane», spiega il politologo Luigi Di Gregorio che aggiunge: «Da un leader di un importante partito ci si aspetta una riflessione un po' più approfondita anche perché il mondo non stava giustificando la scelta di quelle persone, ma l'opinione pubblica si lascia sempre catturare da un evento dal finale ignoto». Anche secondo Torriero si tratta di un errore comunicativo grave: «Dietro queste analisi c'è un problema di invidia sociale e, quindi, la ricchezza equivale al male e chi è povero, come il migrante, rappresenta il bene». La bocciatura dell'esperto è netta: «Le estati militanti sono schemi da anni '70 che non c'entrano niente con la realtà e sono minoritari nel Paese».