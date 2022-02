Bombe e fake news. La guerra fantasma incendia il Donbass. "Obiettivo è il caos"

«La popolazione del Donbass ha paura di un attacco ucraino e il resto del Paese teme l'invasione di Mosca. Ho parlato con parenti e amici nelle zone separatiste e si sta alimentando artificialmente la crisi per arrivare a un punto di non ritorno. L'obiettivo è il caos» spiega al Giornale, Andrey Buzarov, che parla perfettamente italiano. Specialista dei conflitti nell'ex Urss ha vissuto a Donetsk fino allo scoppio della guerra nel 2014. Oggi è consigliere della Commissione parlamentare sull'integrazione della regione filo-russa in armi.

Nelle ultime 24 ore la guerra «fantasma» si è ulteriormente impennata con notizie da casus belli, seccamente smentite dagli ucraini, di sabotatori infiltrati in territorio russo e addirittura un militare di Kiev fatto prigioniero, un ospedale colpito da granate di mortaio oltre a scontri vicino a Mariupol, lo strategico porto sul mare di Azov che bagna la Russia. «L'evacuazione dei civili dal Donbass, sabotatori veri o presunti, operazioni sotto falsa bandiera sono tutti tentativi per accentuare la strategia della tensione» sottolinea l'esperto che da bambino passava l'estate a Castellammare di Stabia.

Una delle poche, pericolose, verità è l'appello al Cremlino, via tv russa, dei leader separatisti del Donbass, Denis Pushilin e Leonid Passetchnik, «di riconoscere le nostre repubbliche e stabilire una cooperazione di difesa». Ovvero fare entrare i carri armati di Mosca nelle aree di Donetsk e Luhanks, due volte più piccole della Lombardia, ma con oltre un milione di abitanti. Il tutto condito da un'escalation, impossibile da verificare, cominciata con la storia di 5 sabotatori ucraini penetrati in Russia e annientati dalle forze di frontiera, che avrebbero anche distrutto due blindati per la fanteria. Non solo: il capo del Servizio federale per la sicurezza (Fsb), Aleksander Bortnikov, ha annunciato durante la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza convocata dal presidente Vladimir Putin, che i suoi uomini hanno catturato un militare ucraino che stava entrando in Russia. I separatisti hanno denunciato che l'ospedale di Donetsk sarebbe stato danneggiato da colpi di mortaio. Altri sabotatori, compreso uno morto per l'esplosione delle cariche, puntavano a minare la ferrovia. «Una stazione di pompaggio idrico è stata messa fuori uso» hanno dichiarato i filo-russi che sostengono di avere sventato tentativi di distruggere un terminale petrolifero. Però i video di denuncia pubblicati sui social fanno acqua da tutte le parti. L'obiettivo è provocare un casus belli.

«L'Ucraina non ha: attaccato Donetsk o Luhansk; inviato sabotatori o veicoli di trasporto truppe oltre il confine; bombardato il territorio russo; bombardato i posti di blocco al confine russo; condotto azioni di sabotaggio» scrive su Twitter il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba chiedendo a Mosca di «fermare la fabbrica di falsità».

A Kiev l'ambasciata italiana è operativa, ma «sta effettuando prove di evacuazione del personale» come ha confermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La Farnesina ha rinnovato l'appello ai connazionali a lasciare il Paese e anche Air France non volerà più in Ucraina. I russi hanno emanato un Notam, il divieto di sorvolo sul mare di Azov, strategico nell'escalation del conflitto nel Donbass. «A Kiev e in altre città si respira un clima da seconda Maidan con slogan No capitolazione» spiega Buzarov riferendosi alla rivolta di piazza del 2014, che ha deposto il presidente filo-russo provocando l'annessione della Crimea e facendo scoppiare la guerra nell'Est. «Qualsiasi cedimento ucraino sul Donbass - avverte - può provocare l'esplosione dei nazionalisti e dell'opposizione al presidente Zelesnky scatenando il caos. Un vuoto di potere o ribaltone politico, proprio quello che vogliono i russi anche senza mandare i carri armati nella capitale».