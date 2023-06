È caccia alla rete di Minenna. Si muove la Procura di Roma

La quiete prima della tempesta. Chi pensa che le indagini sull'ex direttore delle Dogane Marcello Minenna siano ferme si sbaglia. Spulciando i brogliacci dell'indagine aperta dalla Procura di Forlì si capisce che Minenna - nominato il 31 gennaio 2020 da Giuseppe Conte - sarebbe stato intercettato grazie ai trojan. Effetto indiretto della legge grillina chiamata «Spazza corrotti», che ha allargato anche ai reati contro la Pubblica amministrazione (assieme a mafia e terrorismo) l'uso delle captazioni invasive, le stesse che il ministro Carlo Nordio promette di ridimensionare. «Non c'è altro modo per avere le chat di whatsapp pubblicate nelle carte», spiega un esperto. Questo vuol dire che tutte le conversazioni di Minenna con politici, dirigenti e amici saranno passate al setaccio. Con esiti inimmaginabili.

Non c'è solo il caos delle macchine «concesse» a politici e amministratori amici, né l'ambizione di Minenna di voler fare delle Dogane una «sesta polizia». Ci sono le spese pazze (vedi i 200mila euro spesi per ricondizionare il Santa Rita, uno yacht sequestrato), le consulenze sospette ad alcuni amici e gli strani bandi concorsuali, tutte procedure finite in un incandescente dossier da tempo sul tavolo del ministero dell'Economia.

Ma a preoccupare è il metodo che secondo i pm Minenna avrebbe utilizzato per «salvaguardare» le mascherine (farlocche) dell'ex parlamentare leghista Gianluca Pini dalle ispezioni delle Dogane. Che spalanca uno spaccato devastante: quante mascherine sono passate senza controlli? A chi sono finite? Che fine hanno fatto? Sappiamo per certo che di questo canale privilegiato hanno goduto le merci comprate dal commissario all'Emergenza Covid Domenico Arcuri, vista la lettera che lo stesso manager legato a Massimo D'Alema aveva inviato a Minenna, chiedendo di non procedere ad alcuna requisizione «per indifferibili e superiori interessi nazionali». In un'intervista che lo stesso Minenna ha concesso al Foglio si legge: «È vero, alcuni Dpi con contrassegno Ce falso sono stati declassati a mascherine di comunità».

Quanti altri soggetti hanno avuto questo trattamento di favore? C'è un problema di sicurezza nazionale? Che impatto ha avuto sulla mortalità? È vero che il dirigente delle Dogane Miguel Martina è stato mobbizzato per tre anni per aver scoperto (anche) queste storture? Possibile che Conte ne fosse all'oscuro, lui che a Report ammise di aver scatenato i Servizi segreti per evitare truffe? Domande a cui la magistratura non potrà dare risposte piene: il Tribunale dei ministri a Roma e Brescia ha archiviato il filone su Zona rossa e Piano pandemico, dunque ci toccherà aspettare le risposte che tra qualche anno (forse) partorirà la commissione d'inchiesta sul Covid, al via da mercoledì.

Ma ci sono altri strascichi giudiziari? In effetti, sulle mascherine ci sono alcune indagini «dormienti». I tre filoni investigativi su Minenna della Procura di Roma in mano ai pm Antonia Giammaria, Fabrizio Tucci e Gennaro Varone, nati dopo alcuni esposti nel 2021 e lo strano licenziamento di Alessandro Canali, cacciato per aver rivelato una love story di Minenna con una dirigente (circostanza suffragata da una serie di foto, sms e chat su whatsapp dei due finite agli atti), potrebbero presto riprendere vigore. Non è passata inosservata la conversazione - captata casualmente - tra Minenna e il parlamentare Pd Luciano D'Alfonso, nella quale l'ex sindaco di Pescara («da garantista», sottolinea lui) suggerisce al figlio del suo amico ed ex dirigente Anas Michele Minenna una specifica linea difensiva («Cercati un avvocato a Roma che parla ai piani alti e sa con chi prendere il caffè»), in gergo un avvocato di movimento. Chiunque legga la conversazione non può non ricordare quella giurisprudenza che classifica questo genere di consigli come sintomo di un supporto idoneo a integrare il possibile coinvolgimento nella vicenda. Lo stesso Minenna, in un video che circola da ieri, ammoniva i suoi dirigenti, imponendogli di rivelare a lui eventuali indagini di cui i dipendenti fossero a conoscenza. Le prossime mosse della Procura di Roma ci diranno se i consigli di D'Alfonso sono serviti oppure no.