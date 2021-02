A casa il killer di Romeo: "Non voleva ucciderlo"

Camillo Buro torna a casa. Romeo Bondanese, invece, giace su un letto dell'obitorio in attesa dell'autopsia, che a questo punto potrà solo fornire qualche dettaglio in più sulla sua morte. La famiglia del diciassettenne, un ragazzone di un metro e novanta bello come il sole, studente dell'Istituto nautico Caboto di Gaeta, non si dà pace e ieri si è detta schifata quando ha saputo che il Tribunale dei minorenni di Roma ha convalidato il fermo del coetaneo, accusato dell'omicidio, ma ha disposto gli arresti domiciliari.

Camillo, originario di Casapulla, in provincia di Caserta, calciatore e studente di un istituto tecnico, ieri mattina ha infatti lasciato il centro d'accoglienza minorile di via Virginia Agnelli, al Portuense, dove era stato portato dopo l'arresto, per comparire dinnanzi al giudice Federico Falzone del tribunale dei Minori di Roma. Nell'interrogatorio, durato due ore, si è detto «estremamente addolorato» per l'accaduto. Ha ripetuto che non era sua intenzione uccidere Romeo e ha cercato di ricostruire la rissa scoppiata martedì sulla terrazza antistante il ponte Tallini, nella centralissima via Vitruvio. Ha anche ammesso di avere con sè un coltello svizzero, ma ha aggiunto che mirava solo alle gambe. Romeo, in effetti, è morto dissanguato nell'ospedale di Formia a causa di un fendente, che però lo ha raggiunto al linguine e non gli ha concesso stampo. Il giudice ieri ha così derubricato l'accusa da omicidio volontario a preterintenzionale. Il diciassettenne dovrà rispondere anche di lesioni aggravate per aver ferito a una coscia un amico della vittima.

«Se al posto di mio nipote ci fosse stato il figlio del giudice come sarebbe andata? Sono schifata. Non è giustizia. Il suo aggressore aveva con sè un coltello, non era in giro per una passeggiata - tuona Daniela B -. Sono indignata. Arrabbiata. Non c'è stato nessun rispetto della nostra famiglia. Accendere la tv e sapere che questo ragazzo è ai domiciliari ci fa male». «Siamo sgomenti - dice lo zio Salvatore Orsini - come famiglia ci saremmo aspettati ben altre notizie, a cominciare da una piena confessione del responsabile della morte di Romeo, oppure altri arresti e altri chiarimenti su quello che è accaduto quella sera. Invece non c'è arrivato niente di tutto questo. Soltanto questa notizia dei domiciliari al ragazzo che ha ucciso mio nipote. L'unica cosa adesso è dargli degna sepoltura, speriamo già domenica prossima». TPa