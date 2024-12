Caso spie, perquisite Erg e Barilla

Uno stabilimento Barilla in Italia

Inchiesta spioni, fase due. Adesso sotto il tiro della procura della Repubblica di Milano finiscono le aziende accusate di avere utilizzato i servizi illegali di Equalize, la società controllata da Enrico Pazzali, presidente (autosospeso) della Fiera di Milano e gestita dall'ex superpoliziotto Carmine Gallo. Entrambi sono in attesa di conoscere la loro sorte, Gallo è ai domiciliari e i pm vogliono metterlo in carcere, Pazzali è a piede libero ma vogliono arrestarlo. Nel frattempo, tacciono. Ma il pm Francesco De Tommasi ha aperto nei giorni scorsi un nuovo fronte, che punta a capire quanto le aziende che si rivolgevano alla società fossero consapevoli e consenzienti dei metodi con cui venivano recuperate e fornite le informazioni riservate.

La prima ad andarci di mezzo è Barilla. Il colosso della pasta made in Italy era citato nelle pagine dell'informativa dei carabinieri del Ros e nell'ordinanza di custodia eseguita il 26 ottobre, ma né l'azienda né i suoi esponenti erano stati iscritti nel registro degli indagati: proprio in attesa di verificare quanto sapessero dei metodi di Gallo. Adesso la Procura rompe gli indugi: il pm de Tommasi ha mandato i suo investigatori a perquisire la sede centrale del gruppo, a Parma, e l'abitazione di Maurizio D'Anna, fino a poche settimane fa responsabile della security di Barilla. D'Anna è indagato per concorso in accesso abusivo a sistemi informatici per avere commissionato a Equalize la caccia alle «fonti» interne all'azienda che avrebbero fornito notizie al giornalista Andrea Deugeni di Milano Finanza sul cambio al vertici del gruppo. D'Anna sospetta di due procuratori del gruppo: «A lei interessa sapere se, Andrea Deugeni ha scritto l'articolo attraverso la signora Giulia o il signor Prati?», gli chiede uno dello staff di Gallo. E D'Anna: «Lei è già arrivato all'obiettivo! Sì! Siete troppo forti». Il manager spiega di voler capire «attraverso la conferma o meno di un contatto telefonico avvenuto in quel tasso di tempo ... perché sarebbe la conferma che l'informazione l'ha passata lui»: chiede cioè una acquisizione illegale di tabulati telefonici. E D'Anna sa che si tratta di un reato, perché ha fatto per decenni l'ufficiale dei carabinieri.

Barilla per ora non è indagata, perché sembra trattarsi di un episodio circoscritto. Più delicata la situazione dell'altra grande azienda coinvolta dall'inchiesta, il gruppo energetico genovese Erg. Anche qui si tratta di dipendenti infedeli, stavolta sospettati di giocare in borsa con informazioni riservate. Gabriele Maggini, internal auditor di Erg, si rivolge direttamente a Pazzali, spiega che è arrivata una lettera anonima che parlava di «attività non lecite in area energy management da parte di colleghi che lavorano praticamente che fanno trading». Agli «spioni» di Gallo l'azienda genovese fornisce le porte d'accesso per spiare i telefoni dei dipendenti sospetti. E qui il rischio che a venire indagati non siano solo i manager di Erg ma anche l'azienda in quanto tale è maggiore, perché alla riunione con lo staff di Gallo partecipano ben conto della società energetica quatto dirigenti: oltre a Maggini ci sono il capo della comunicazione, quello degli affari legali e quello delle risorse umane.

«Non conoscevamo i metodi di Equalize», è stata la spiegazione

fornita finora dai «colletti bianchi» come Leonardo Del Vecchio, indagati dalla Procura. Un alibi che i manager delle grandi aziende potranno cercare di usare anche loro: almeno finché Gallo e Pazzali continueranno a tacere.