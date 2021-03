Dalle chat di Palamara nasce un'inchiesta sul caso Woodcock

I l caso di Luca Palamara è più unico che raro. Infatti, è il primo ex consigliere del Csm ad essere radiato dall'ordine giudiziario. Su di lui gravissime accuse confermate dalle registrazioni telefoniche ottenute grazie ad un trojan installato a maggio 2020, un giro di accordi e scambi tra più magistrati per concordare a tavolino i nomi dei vertici di alcune importanti procure (compresa quella di Roma), tra favori, raccomandazioni e regali di lusso. A partire dalla scoperta degli episodi di corruzione che lo riguardano, è emerso un vero e proprio scandalo tra i massimi esponenti della magistratura italiana anche grazie al libro Il sistema nel quale il direttore del Giornale Alessandro Sallusti intervista l'ex magistrato. Scandalo che ha creato non poco imbarazzo all'interno del Csm e che continua a provocare terremoti.

Le chat di Palamara e pure le sue dichiarazioni mediatiche, infatti, fanno aprire un nuovo fascicolo alla Procura di Perugia sul processo disciplinare ai pm di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano, accusati e poi assolti per presunte scorrettezze durante l'indagine su Consip.

Secondo il Fatto quotidiano il fascicolo è stato aperto per capire come mai la sentenza non sia stata emessa dal collegio di cui faceva parte Palamara, presieduto da Giovanni Legnini. Nei giorni scorsi il Csm ha trasmesso, su richiesta, l'incartamento di quel processo alla Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, che ha aperto un'indagine per il momento contro ignoti.





Secondo la versione di Palamara che si ritrova anche nel libro di Sallusti e mai smentita né dall'ex vicepresidente del Csm Legnini né dall'attuale consigliere del Csm Giuseppe Cascini (esponente di punta della sinistra giudiziaria e all'epoca, prima di essere eletto al Csm, procuratore aggiunto a Roma), quel processo disciplinare a Woodcock e a Carrano fu rinviato all'esame dell'attuale Consiglio perché Legnini avrebbe espresso, in mezzo al processo, un giudizio negativo su Woodcock con Cirino Pomicino. L'ex ministro avrebbe riferito del presunto atteggiamento preconcetto di Legnini verso Woodcock mentre era intercettato indirettamente per l'inchiesta Consip della Procura di Napoli, trasmessa poi per competenza a Roma.

In quel momento il pm napoletano è a processo davanti alla Sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli per i fatti di Consip. «Ci incontriamo racconta Palamara al bar Settembrini a Roma e (Cascini) mi parla di una intercettazione tra Legnini e Pomicino» in cui il vicepresidente del Csm «parla molto male del pm napoletano». Woodcock, in possesso dell'intercettazione, sarebbe «intenzionato a renderla pubblica per dimostrare che il Csm ha un pregiudizio nei suoi confronti». Il procedimento disciplinare, arrivato alle battute finali e pronto per la sentenza, subisce però un rinvio e viene concluso solo nella primavera del 2019, quando Legnini ha terminato il mandato al Csm.

Chiamato in causa, Cascini afferma di non aver «mai saputo della esistenza di una intercettazione tra Legnini e Pomicino nella quale si parlava di Woodcock». «Non posso aggiunge aver parlato con Palamara di una intercettazione della quale ignoravo (e ignoro) l'esistenza». «Non parlo con Woodcock da anni e certamente non mi ha riferito il contenuto di una intercettazione del genere. Ignoro quale interesse potessi avere io a veicolare a Palamara un messaggio del genere», aggiunge. Il consigliere annuncia querela contro Palamara.

Ma l'intercettazione bomba che doveva servire per stoppare il procedimento disciplinare nei confronti di Woodcock esiste davvero. Non è una invenzione di Palamara. E Cascini e Legnini lo sanno bene.