Dazi e Iva di lusso sulle protezioni. Caos nelle Dogane a guida grillina

Dalla rottura con Virginia Raggi in poi Marcello Minenna è stato candidato praticamente a tutto. Mollata la poltrona da assessore al bilancio per «deficit di trasparenza» è finito nel totonomi del primo governo M5s, poi in lista per guidare la Consob, spinto da Beppe Grillo e dall'ala oltranzista del M5s, nelle cui fila vanta l'amicizia di Roberta Lombardi e Carla Ruocco. Infine in gennaio è approdato alla guida dell'Agenzia delle dogane. Pareva una casella importante ma defilata, dopo tante candidature in vista. E invece da un mese in qua le Dogane sono diventate, a sentire tanti spedizionieri, l'imbuto che inghiotte milioni di mascherine importate e le restituisce al rallentatore.

A quasi un mese dal blocco totale Luigi Di Maio ha il coraggio di rivendicare meriti perché «a oggi sono arrivate cinquanta milioni di mascherine» e che non è colpa sua se poi non si vedono «perché la distribuzione non compete al ministero degli Esteri». Certo, la gestione dell'import è un tema complesso in una fase in cui la maggior parte del traffico aereo è paralizzato dal lockdown globale. Il governo però ci ha messo del suo. Pesa la scelta di fondo: vietare l'importazione di mascherine se non dirette a un ristretto numero di attività classificate come essenziali. «Alle Dogane -si lamenta un importatore che preferisce restare anonimo- è stato lasciato l'arbitrio di stabilire se un carico di mascherina è in odore di speculazione. Se loro pensano di sì, scatta il sequestro e ti vengono pagate al prezzo di mercato precedente all'epidemia. Gli importatori anticipano i pagamenti, così chi se la sente di rischiare perdite enormi?». A testimoniare il caos c'è l'intreccio di norme emergenziali emesse per «semplificare» l'importazione e che invece hanno creato una totale incertezza. Incredibilmente, solo il 27 marzo una «determinazione direttoriale» delle Dogane firmata da Marcello Minenna ha stabilito di non far pagare l'Iva al 22 per cento (come i beni di lusso) e i dazi al 6,3 per cento sulle mascherine per enti pubblici, ospedali o «enti a carattere caritatevole o filantropico». Naturalmente «subordinata al preventivo rilascio da parte dell'Ufficio delle Dogane competente di un'autorizzazione». Il 28 marzo arriva un'ordinanza del commissario straordinario del governo Domenico Arcuri. A quanto pare, dopo venti giorni di lockdown, è necessario scrivere in un documento ufficiale che «l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede (...) senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione» dei dispositivi anti Covid, elencati con le sigle Ffp2, Ffp3 eccetera, che abbiamo imparato a conoscere. Evidentemente, non era ancora chiaro che bisognava far presto.

E nonostante gli entusiasmi di Di Maio, solo ora l'Italia ha ottenuto il via libera dall'Ue sull'esenzione dei dazi, ma solo per alcune categorie. Una nuova direttiva di Minenna l'ha recepita, ma resta la richiesta di tonnellate di documenti agli importatori. E la Dogana deve valutare tutto con ampi margini di discrezionalità su cosa passa e cosa no e grandi ritardi. «Francamente -dice Francesco D'Onofrio, manager dell'import-export- ancora oggi per ogni carico non abbiamo la certezza su quali tasse saranno applicate e se rischiamo il sequestro o meno. E anche ieri c'erano carichi da centinaia di migliaia di pezzi in attesa, tra cui forniture della Difesa, perché il sistema si è bloccato». Ma perché tanti limiti e lungaggini? Perché il governo limita l'import per la vendita al pubblico per evitare speculazioni. Fallendo: ieri in una farmacia nel quartiere San Giovanni a Roma le mascherine costavano 11 euro, 110 volte il prezzo di mercato attuale, già gonfiato causa epidemia.