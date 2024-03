Dossier a senso unico, ecco tutti i nomi

Una poderosa macchina da dossier e di scoop, in combutta con giornalisti famosi o oscuri, finalizzata a colpire tanto esponenti politici del centrodestra (e, insieme a loro, l'entourage di Matteo Renzi) ma anche personaggi dello sport e dello spettacolo. Questo era diventata la Direzione nazionale antimafia, uno degli uffici giudiziari più delicati e potenti d'Italia, secondo l'inchiesta della Procura di Perugia. L'indagine, partita dalla denuncia del ministro della Difesa Guido Crosetto, si è allargata a dismisura portando alla luce i meccanismi che grazie al contributo decisivo di Antonio Laudati, pm dell'Amtimafia nazionale, e del suo finanziere di fiducia Pasquale Striano, hanno alimentato per anni le inchieste giornalistiche. Tutte in una sola direzione.

Dopo la denuncia di Crosetto, la procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha ricostruito - analizzando computer e telefoni - centinaia di casi. L'elenco dei bersagli dell'inchiesta è impressionante: se si guarda al mondo del centrodestra, forse è più facile indicare chi è stato risparmiato da chi è stato colpito. Ministri come Giuseppe Valditara, sottosegretari come Andrea Del Mastro, ex ministri, sindaci, imprenditori di area. Per ognuno di loro, sono state risucchiate dalle banche dati della Dna informazioni delicate: non solo le Sos, le segnalazioni di operazioni sospette prodotte (con alacrità anche questa monodirezionale) dall'ufficio antifrodi della Banca d'Italia ma anche dichiarazioni dei redditi, precedenti giudiziari e quant'altro. In alcuni casi, come quello di Crosetto, la immediata traduzione delle fughe di notizie in inchieste giornalistiche è risultata lampante. Idem per i dossier passati ai giornalisti sul tesoriere della Lega Giulio Centemero. Ma in molti altri casi gli articoli non sono stati pubblicati. I dati forniti da Striano sono andati ad alimentare dossier ancora inediti, pronti a essere utilizzati al bisogno.

Il rapporto di Laudati e Striano con il mondo dell'informazione è uno degli aspetti più delicati dell'inchiesta. Nella ricostruzione della procura di Perugia, non ci si trova davanti a un lecito rapporto tra un giornalista e la sua fonte ma a una collaborazione permanente e politicamente finalizzata. Analizzando i tabulati di Striano gli inquirenti hanno ricostruito come una serie di interrogazioni ai terminali riservati venga effettuata dal sottufficiale in contatto diretto con Giovanni Tizian, giornalista del Domani, attualmente indagato - insieme ai suoi colleghi Nello Trocchia e Stefano Vergine - per concorso in accesso abusivo a sistemi informatici. É il giornalista ad ordinare passo per passo a Striano quali domande rivolgere al terminale, quale segreto violare. Secondo la tesi di Raffaele Cantone, capo della procura di Perugia, i giornalisti erano perfettamente consapevoli della natura illegale delle informazioni che commissionavano ai due uomini della Dna, e pertanto devono rispondere anche loro del reato.

Il movente di Laudati e Striano resta oscuro. Non c'è ombra di passaggi di soldi, tant'è vero che i due principali indagati non sono accusati di corruzione. Quello che si intuisce è un rapporto di confidenza estrema, quasi di soggezione. Di certo magistrato e finanziere sono consapevoli di alimentare un meccanismo informativo a senso unico. E altrettanto certo è che questa realtà occulta non avrebbe potuto prosperare se la Dna non avesse ottenuto il monopolio delle segnalazioni di Bankitalia: un monopolio chiesto inizialmente dal suo capo Franco Roberti, oggi eurodeputato del Pd, ma ottenuto poi dal suo successore Federico Cafiero de Raho, divenuto poi parlamentare dei 5 Stelle. É sotto di lui che in Dna fiorisce la macchina da scoop.