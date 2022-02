Estonia, paura lungo il confine "Pronti a difenderci da Mosca"

Narva (Estonia). La ferrovia che unisce Tallinn a Narva è una lingua di ferro che collega la capitale dell'Estonia al confine con la Russia. Diciotto fermate che raccontano un Paese fatto di foreste, pianure e cittadine coperte da un immenso mantello di neve. E che una volta raggiunta l'ultima fermata sembra condurre il viaggiatore in un microcosmo con una doppia anima: una che guarda a ovest e una che guarda a est, al di là del fiume, dove l'alfabeto diventa cirillico, il rublo è la moneta corrente e le cartine disegnano la «fine» di quello che è ancora il blocco occidentale. Niente più Unione Europea o Nato. Passato quel fiume il Narva che scorre gelido e imperturbabile si è in territorio russo. E le fortezze sulle rive opposte sventolano fieramente le bandiere nazionali, che per lo Stato estone significa soprattutto rivendicare un riscatto ottenuto solo dopo un lungo periodo sotto l'Unione Sovietica.

Un passato che a Narva è ancora visibile nei palazzi, negli occhi delle persone e nel modo di parlare. Qui la maggior parte delle persone parla russo o è di etnia russa. Recenti sondaggi hanno mostrato che la popolazione ha in gran parte piena fiducia nell'Estonia e nell'Ue e non ha velleità di ricongiungersi a Mosca. Ma l'impressione è che in questo luogo di confine debbano necessariamente convivere queste due anime. Girando per le vie del centro, ciò che si comprende è che anche le tensioni tra Nato e Russia qui appaiano sfocate e viste in modo ben diverso. «L'unica cosa che ci ha cambiato la vita è il Covid, non l'escalation», ci spiegano in un negozio. I giovani dell'università ci dicono che tanti coetanei hanno amici in Russia. «È un problema politico, più che reale - ci racconta una studentessa - penso che la crisi sia soprattutto mediatica». Mentre un ragazzo, cappuccio abbassato e volto di ghiaccio, riferisce che si sente sicuro con la Nato e l'Europa, ma che non sente affatto il peso di un vicino «ingombrante».

Il paradosso è che il vicino appare invece sempre più tale quando ci si allontana dalla frontiera. Effetti di una distanza che non è solo culturale, ma anche geografica. La città più orientale dell'Estonia è più vicina a San Pietroburgo che a Tallinn. E qualcosa vorrà pur dire nella percezione comune. I venti di guerra riaffiorano nella capitale quando parliamo con Neeme Brus, responsabile della comunicazione della Kaitseliit, la Lega di difesa estone. Questa forza paramilitare interna alla Difesa addestra su base volontaria i cittadini, giovani ma anche adulti, «per essere preparati a ogni tipo di evenienza, non solo la guerra», ci spiega il funzionario. «Abbiamo unità di combattimento, di uomini e donne, di ragazzi e ragazze. Sono circa ventimila unità su una popolazione di 1,4 milioni di abitanti». Il discorso non può che vertere sull'escalation con Mosca e su come le forze di difesa sentano il momento. «In Estonia viviamo con questo grande vicino, e non possiamo fare nulla contro la geografia. Certo, siamo molto consapevoli di quello che avviene nel mondo, specialmente in Ucraina come ai confini della Polonia. Ci coordiniamo con i nostri alleati della Nato, ma dobbiamo prepararci anche da soli, con le nostre sole forze». «Non dobbiamo aspettarci sviluppi drammatici nel prossimo futuro» dice «ma dobbiamo essere pronti a tutto. Le nostre forze volontarie sono la prova reale della nostra volontà di difenderci». Brus mostra l'esterno del quartier generale della Lega di difesa. Vicino alle bandiere, un monumento con un vecchissimo carro armato delle prime forze armate estoni è diventato un'attrazione turistica. Ma per i rappresentati delle Kaitseliit significa anche ribadire il legame con l'identità nazionale estone. Un'identità che guarda anche al presente, e soprattutto a Occidente. «Abbiamo un numero significativo di alleati, in particolare britannici, che sono presenti qui insieme ad altre forze e che si coordinano con i nostri soldati. E abbiamo anche delle nostre unità che si addestrano in altri Paese e collaborano con diverse forze armate». «Vi sentite più sicuri con la Nato?», chiediamo al nostro interlocutore. «Certamente - risponde - perché l'articolo 5 ci rassicura che i nostri alleati ci difendano insieme a noi».