Genitori killer: 480 figli uccisi in 20 anni

La suggestione «mitologica» delle madri che - colpite dalla «sindrome di Medea» - «in 20 anni hanno ucciso centinaia di figli», è forte. Ma fuorviante. Gli analisti della contabilità dell'orrore familiare non concordano sui dati: gli studiosi dell'Eurispes sostengono che «nella maggior parte dei casi l'autore dei figlicidi è il padre (172 figli uccisi dal 2010, pari al 64,2%), a fronte del 35,8% dei figli uccisi dalle madri (96 in valori assoluti)»; altri ricercatori stimano invece che «sei figlicidi su dieci sono commessi dalla madre». Una guerra «statistica» che però non ha senso. Il punto non è infatti stabilire se, ad essere «più cattivi», sono i padri o le madri: trasformare perfino questi delitti in una classifica «di genere» è un esercizio sterile che lasciamo a chi semplifica la realtà attraverso la distinzione manichea bene/male in base al sesso. Qui il discorso è più complesso e verte sulle problematiche degenerative psicologico-relazionali tra i membri della coppia. Un «lui» e una «lei» che, nel momento in cui la crisi diventa delirio patologico, vede nei figli (soprattutto quelli più piccoli) «strumenti di possesso» da trascinare nella distruzione del partner, diventato un «nemico da abbattere», e nell'annientamento di se stesso (leggasi suicidio). Un cupio dissolvi che può nascere, svilupparsi ed esplodere non necessariamente in contrapposizione a un soggetto «altro», ma al proprio interno. Come un tarlo dell'anima incapsulato nel meandro più recondito del cervello, e del cuore. Sono possibili chiavi di lettura (ma esistano davvero chiavi per leggere trame così inconcepibili?) che fanno da sfondo ad alcuni degli «infanticidi/neonaticidi» più neri degli ultimi due decenni. Dal 2000 ad oggi 480 bimbi morti in Italia per mano dei genitori: padri killer e madri assassine, drammi che si ripetono sempre più frequentemente. Così come l'immagine stereotipata della «madre Medea» che «fa titolo», rischiando però di allontanarci dalla verità. Da Cogne a Mascalucia nel Catanese, «il filo comune che lega i figlicidi - sottolineano gli esperti - sono i problemi di salute mentale». Peccato che nessuno parli di «salute sociale»: l'incapacità, cioè, di prevenire attraverso l'«ascolto» decodificando i «segnali premonitori» (sempre presenti). Per evitare, poi, di tirare fuori la solita formuletta della «tragedia annunciata, che si poteva evitare». Ma che, puntualmente, non viene mai evitata. Una sfilza di drammi cominciati «mediaticamente» nel gennaio 2002 con Samuele Lorenzi, 3 anni, massacrato nel lettone matrimoniale. Nonostante la condanna definitiva, la mamma Annamaria Franzoni continua a dirsi innocente. Sempre nel 2002 a Valfurva (Sondrio), Loretta Zen uccise nella lavatrice la figlia di 8 mesi. A Vieste (Foggia) nel luglio 2004 Giuseppina Di Bitonto soffocò i figli, di 2 e 4 anni, tappando loro la bocca con del nastro adesivo. Mirko, 5 anni, a Casatenovo (Lecco) nel 2005 annegò nella vasca per il bagnetto: la madre, Mery Patrizio, raccontò che dei ladri erano entrati in casa aggredendola, pochi giorni dopo confessò il delitto. Nel 2010 q Ceggia (Venezia) Tiziana Bragato impicca il figlio Gabriele di 6 anni e si uccide. Nell'agosto 2011 a Feniglia (Grosseto) Laura Pettenello uccise Federico, di 16 mesi, lanciandolo in mare durante una gita in pedalò. A Santa Croce Camerina (Ragusa), nel 2014 Loris Stival venne trovato in un canalone, a 4 chilometri dalla scuola che frequentava: la madre, Veronica Panarello, condannata all'ergastolo. Ma l'elenco sarebbe lunghissimo, al pari della lista dei padri assassini. Difficile averne pietà.