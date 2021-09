Lo strano incontro tra Minenna e Grillo che scatena i social

Sta facendo ancora discutere l'incontro avvenuto nelle scorse ore tra il padre putativo del Movimento CinqueStelle Beppe Grillo ed il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli Marcello Minenna.

Sarebbe quest'ultimo ad aver fatto visita al comico genovese, con lo scopo di "presentare il Libro blu 2020" , almeno stando a quanto riferito nella pagina Facebook della stessa Agenzia. Durante il colloquio, si legge ancora sulle pagine del social network, si sarebbe toccato anche il tema del ruolo che l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli dovrebbe ricoprire in relazione ai temi connessi alla salvaguardia ambientale.

"L’Agenzia infatti, come emerge dal report annuale, quotidianamente vigila sulle esportazioni fraudolente di rifiuti verso il continente africano, sulla tutela all'importazione di specie animali e vegetali protette (Cites), sul corretto smaltimento di pannelli fotovoltaici e RaEE e sulla corretta commercializzazione di carburanti non adulterati" , viene specificato ancora nel breve post su Facebook. Dal parlare coi megafoni sui cofani delle auto davanti ai cancelli della Fiat per promuovere il progetto di un'auto alimentata ad idrogeno ne ha fatta di strada il fondatore del Movimento, visto che ora interloquisce direttamente col direttore di AdM.

" Minenna e Grillo hanno poi analizzato la funzione strategica dell'Agenzia nell'ambito della transizione ecologica attraverso i processi avviati di digitalizzazione interna e riguardo alle specifiche competenze in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili" , conclude il comunicato, nel quale viene mostrata anche un'immagine che vede i due protagonisti insieme. Un Grillo, insomma, che dice di non voler avere nulla a che fare con la politica ma non riesce proprio in nessun modo a staccarsene del tutto, tanto da programmare i passi "green" che i suoi dovranno prossimamente fare.