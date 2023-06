"Lucrarono sul Covid". Tra i 34 arrestati anche Minenna (ex direttore Dogane) e l'ex deputato Pini

Dalle stellette alle stalle. L'ex direttore delle Dogane Marcello Minenna è agli arresti domiciliari assieme ad altre 33 persone con l'accusa gravissima di aver lucrato sulle mascherine in piena pandemia Covid, in un'operazione condotta da Procura e questura di Forlì, quella di Modena, con il coordinamento della Dda di Bologna. Sullo sfondo c'è un traffico internazionale di stupefacenti tra Germania, Italia e Belgio e l'ipotesi di riciclaggio di capitali illeciti. «Si difenderà nelle sedi opportune», dicono i legali dell'ormai ex assessore calabrese, cui il governatore Roberto Occhiuto ha tolto le deleghe («ma sono certo che dimostrerà la sua estraneità»). In ballo c'è una truffa da oltre 3,5 milioni di euro all'Ausl Romagna contestata all'ex parlamentare leghista Gianluca Pini, (anch'egli in manette) in carica fino al 2018: le mascherine in ospedale sarebbero arrivate dalla Cina senza le certificazioni necessarie grazie a un «patto scellerato» tra i due, iniziato il 16 marzo 2020, con la complicità di poliziotti, funzionari e dipendenti infedeli delle Dogane che avrebbero chiuso un occhio. In cambio, Pini si sarebbe mosso con la Lega per confermare (come avvenne) Minenna alle Dogane anche nel governo di Mario Draghi. Tutto nasce da un'operazione antidroga del gennaio 2020, quando la Mobile di Forlì intercetta un camion proveniente dal Belgio con 28 kg di cocaina. Seguendo pc e nei cellulari sono arrivati a Pini, legato per affari all'imprenditore, e infine a Minenna.

Qualcuno ha fatto la cresta durante la pandemia? E chi glielo ha permesso?», twitta nel primo pomeriggio Matteo Renzi, che dice di non conoscere le carte dell'inchiesta: «Perché non facciamo partire subito la commissione di inchiesta parlamentare sul Covid? C'è forse qualcuno che ha paura della verità? Perché?». Nel mirino di Renzi c'è Giuseppe Conte. I fatti che vengono contestati a Minenna riguardano il periodo nel quale è stato direttore delle Dogane di stretta osservanza grillina, tanto che il governo di Giorgia Meloni lo ha rimosso appena ha potuto. Il personaggio di Minenna tracciato dai magistrati è spietato: il suo «modus operandi delinquenziale» sarebbe «costante e ripetibile». Con l'ex numero uno delle Dogane il Giornale non è mai stato tenero per l'eccessiva disinvoltura di alcune sue operazioni, dalla 500 azzurra «regalata» in comodato d'uso gratuito al ct della Nazionale Roberto Mancini ai soldi spesi per le divise fino ai 300mila euro dati alla Rai per girare la fiction Un posto al sole assieme ai suoi militari del Porto di Napoli, per tacere della presunta love story con una dipendente, delle spese fuori controllo e degli strani affidamenti diretti. «Una gestione padronale, espressione chiara della personalità criminale dell'indagato, il quale non ha esitato a commettere anche reati al fine di rimuovere ogni funzionario dell'Agenzia delle Dogane che intendesse contrastarlo», si legge nell'ordinanza.

Decisiva per queste indagini la collaborazione di Miguel Martina, whistleblower che negli ultimi tre anni ha subito pesantissime ritorsioni personali e professionali. Messo da parte, mobbizzato e isolato dopo aver segnalato il 22 aprile 2020 all'esecutivo l'esistenza di una speculazione sulle mascherine farlocche, soprattutto quelle cinesi.

Su Minenna c'è già un'indagine alla Procura di Roma (in mano ai sostituti Claudia Terracina e Gennaro Varone del pool Anticorruzione e reati contro la Pa), al Giornale ne risultato altre, con ipotesi che spaziano dalla concussione all'abuso d'ufficio fino alla frode nelle pubbliche forniture. C'è anche un'indagine per traffico di influenze che sfiora anche l'ex premier e un suo sodale, Luca Di Donna, suo ex socio con un incarico proprio alle Dogane: lo stesso Conte ammise a Report di aver spedito emissari dei Servizi alla Protezione civile e alle Dogane a «vigilare» su un business da miliardi di euro. Per non parlare del filone delle mascherine dell'ex commissario all'Emergenza covid Mimmo Arcuri, indagato per la maxi provvigione da 801 milioni di mascherine assieme al giornalista Mario Benotti. Tutte sdoganate sfruttando anche un'esenzione dell'Iva che non era dovuta, anziché essere sequestrate e distrutte sebbene chiaramente contraffatte, finite in ospedali, uffici pubblici e scuole, come aveva peraltro ammesso Minenna al Foglio: «È vero, alcuni Dpi con contrassegno Ce falso sono stati declassati a mascherine di comunità». Mentre l'elenco dei fornitori cinesi «attendibili» è rimasto lettera morta.