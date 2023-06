Minenna e i traffici col leghista Pini. Tentava la scalata distribuendo auto ai politici

Un uomo «bramoso di prestigio e potere». Così gli inquirenti definiscono l'ex direttore generale delle Dogane Marcello Minenna, nell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato agli arresti domiciliari per corruzione. L'indagine ben più ampia della Dda di Forlì coinvolge 33 persone, ma si è imbattuta in quello che secondo i pm sarebbe stato un «pactum sceleris» tra Minenna e l'imprenditore, ora in carcere a Ravenna, Gianluca Pini: un ex parlamentare leghista che vantava molti agganci nel partito, e che con la sua società avrebbe importato mascherine in piena pandemia senza certificazione Ce, o con certificati falsi, destinate agli ospedali dell'Emilia Romagna.

I carichi erano bloccati alle Dogane, il quartier generale di Minenna. Sarebbero state le ambizioni personali dell'ex direttore dei Monopoli e la necessità di Pini vedersi sdoganare i materiali a muovere quello che i pm leggono come presunto scambio corruttivo. Minenna sarebbe intervenuto e avrebbe così asservito la sua funzione pubblica agli interessi dell'imprenditore per ottenere un «accreditamento politico» e mantenere la super poltrona anche col cambio di governo nel febbraio 2021.

Minenna, scrivono i pm, sarebbe stato a caccia di una riconferma o di una progressione di carriera, magari in qualche ministero o come «presidente della Consob». Per inseguire i suoi obiettivi avrebbe puntato sulla Lega, attraverso i contatti rivendicati da Pini.

L'ex direttore «sapeva che solo attraverso il sostegno da parte di Giorgetti (totalmente estraneo alle indagini, ndr) e della Lega poteva ottenere riconferma». Ce ne sarebbe traccia in alcuni messaggi: «Spero di essere aiutato dalla Lega... per la riconferma». L'imprenditore: «Certamente, più tardi chiamo Giancarlo».

Ma, scrivono i magistrati, Minenna si sarebbe dato da fare anche da solo, per accreditarsi «autonomamente». Come? Attraverso la «fornitura di autovetture sequestrate o confiscate a uomini politici che ricoprivano incarichi istituzionali di rilievo». Per gli inquirenti questo denota «l'interesse specifico e forte che animava Minenna» di «essere considerato parte della squadra della Lega». In una conversazione, Minenna, annotano i pm, confidava a Pini che stava costruendo un ottimo rapporto con un importante ministro, e che a tale scopo gli aveva fornito anche la macchina di servizio: «Senti, io ho un ottimo rapporto anche con Massimo Garavaglia... Gli sto dando molto una mano a costruire la sua segreteria... gli ho anche dato l'auto di servizio... gli ho dato una macchina sequestrata».

Uno degli ex collaboratori di Minenna, ai magistrati, avrebbe confermato come «il direttore al fine di accreditarsi presso la Lega avesse dato istruzioni per una autovettura al ministro. Una lexus».

Traccia delle auto concesse da Minenna c'è anche in uno scambio di messaggi con Vincenzo Visco del 31 ottobre 2021: «Enzo io sto cercando di tessere alleanze con tutti i partiti». E Visco: «Ho capito dalla distribuzione delle auto, delle auto... cioè ma a quello gli dovevi dare una Porsche? Perché gli dovevi dare la Porsche a quello?». É lo stesso Minenna a rispondere: «Perché ognuno si sceglie dal sistema l'auto che vuole».

Per i pm lo avrebbe fatto «con il solo fine di accrescere la propria personale sfera di influenza, come se fossero suoi beni personali». Ieri Pini - che deve rispondere di corruzione, frode in pubbliche forniture e truffa aggravata - è stato interrogato per tre ore dal gip, i legali hanno chiesto i domiciliari su cui il giudice si è riservato. «Ha risposto a tutte le domande e si è difeso dalle contestazioni», spiega il suo legale Carlo Nannini.