Minenna voleva pure un ministero

Nessuno scambio corruttivo, ma normali «interazioni per capire chi ti supporta e chi non ti supporta(), ricevevo telefonate da politici locali, esponenti apicali di tutte istituzioni, del governo, parlamentari, ex parlamentari, chiunque». Tutti volevano sbloccare mascherine ferme in Dogana. Si difende così Marcello Minenna (nel tondo) dall'accusa di corruzione che nel giugno scorso lo aveva portato agli arresti domiciliari, poi revocati, in un'inchiesta più ampia della Dda di Forlì. Interrogato a fine giugno scorso davanti ai pm, l'ex direttore generale delle Dogane respinge l'accusa di essere l'uomo «bramoso di potere» che durante la pandemia, in cambio di un accreditamento politico nelle Lega finalizzato alla sua riconferma, avrebbe sdoganato carichi di mascherine che poi si sono rivelate, a sua insaputa, non a norma. E che con la stessa finalità avrebbe concesso auto dell'Agenzia a ministri e politici.

I magistrati avevano contestato un «pactum sceleris» tra Minnena e un imprenditore ed ex parlamentare leghista, Gianluca Pini, che ha ottenuto il patteggiamento ed è uscito dall'inchiesta. Per i pm Minenna avrebbe «asservito» la sua funzione pubblica agli «interessi privati» dell'imprenditore che, tra il 2020 e il 2021, importava mascherine. Pini conosceva l'allora ministro Giancarlo Giorgetti, completamente estraneo all'indagine, e su quel legame Minenna avrebbe puntato, secondo i pm, per restare sulla super poltrona delle Dogane, o per «una carriera ministeriale». Minenna, interrogato, spiega: con Pini era «un'interazione per capire chi era della partita (per la sua riconferma, ndr) e chi no () io avevo già avuto ampie rassicurazioni dal ministro Luigi Di Maio e dal ministro Franco (...) che a Pini io potessi chiedere qualcosa francamente no () avrò sentito centinaia di altre persone che erano molto legate ai vertici». Insomma, per ottenere riconferme non avrebbe avuto bisogno di Pini e di agevolare lo sdoganamento dei dispositivi: «Nella mia carriera io non ho mai chiesto un favore per nessuno». Gli risponde il pm: «No, ma qui noi infatti parliamo di lei stesso». Secondo gli inquirenti infatti Minenna si sarebbe dato da fare anche da solo, per accreditarsi «autonomamente» in ambienti governativi. Attraverso la «fornitura di autovetture sequestrate o confiscate (in gestione alle Dogane, ndr) a uomini politici». Porsche, Lexus, Maserati. «Nessuna gestione personalistica», ribatte Minenna. Anzi, a suo dire, il capitolo auto è «uno dei progetti più virtuosi della mia gestione ().Mi levavo queste macchine dai depositi e dalla custodia (),100 euro al mese di custodia. Gli enti le chiedevano secondo una procedura codificata e informatizzata». Un ex dirigente dell'agenzia, Maurizio Montemagno, in contrasto con Minenna, ai pm racconta: «Prima del suo arrivo non vi era alcuna prassi di assegnazione di auto a ministeri e istituzioni. Pensò di disporre delle auto come proprie». Ma «violava la legge, che prevede un'asta pubblica». Con un «esborso» di denaro «perché le auto erano ferme da tempo e serviva manutenzione. In certi casi le ha fatte anche riverniciare». La procedura informatizzata di cui parla Minenna «era che un foglio excel su cui i rappresentanti potevano scegliere l'auto che più gli aggradava». Una prassi «eliminata da Alesse». Roberto Alesse, nuovo direttore generale delle Dogane.