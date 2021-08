"Qui in Israele c'è la quarta ondata. Con la terza dose over 60 protetti"

Riuscire a parlare con Arnon Shahar, il responsabile della campagna di vaccinazione in Israele, non è facile. Si fissa un appuntamento e poi lo si rimanda. Una, due, tre volte. Il lavoro infatti è tanto e le scelte da prendere importanti. Le interviste, quindi, passano in secondo piano. Riusciamo a contattarlo solamente quando a Gerusalemme è già sera inoltrata.

Professore, qual è la situazione in Israele?

«Da noi i casi stanno aumentando e siamo alle prese con una quarta ondata, che ha numeri simili alla terza dello scorso dicembre. Quando parlo di casi mi riferisco ai positivi giornalieri, circa 3.500. Ciò che è cambiato è però il numero di decessi e ricoveri. Notiamo che, nonostante i vaccinati vengano contagiati, la probabilità che hanno di contrarre una malattia grave è parecchio ridotta rispetto a chi non è vaccinato, soprattutto se si parla di over 60».

Siete stati i primi a decidere di fare anche una terza dose. Come mai?

«Perché ci siamo resi conto che, negli ultimi tempi, registravamo una ridotta immunità tra i vaccinati e un maggior contagio, soprattutto tra gli over 60 e i giovani con fattori di rischio. Probabilmente, questo è dovuto a due fattori. Il primo: l'eventuale capacità della variante delta di bucare il vaccino. Il secondo: una ridotta risposta anticorpale, causata dal tempo passato dall'ultima dose».

È dunque passato troppo tempo da quando le persone sono state immunizzate?

«Non so se sia passato troppo tempo, ma certamente abbastanza, in quanto registriamo una ridotta risposta anticorpale. È per questo che, dopo importanti discussioni mediche, abbiamo deciso di far fare anche una terza dose. Le assicuro però che non è stato facile».

Questo per quanto riguarda gli over 60. Quali sono invece i dati sui giovani?

«Anche in questo caso abbiamo confrontato i dati dei vaccinati con quelli dei non vaccinati. Perché volevamo capire se il virus fosse in grado di colpire le persone grazie alla variante delta o alla ridotta capacità anticorpale. Abbiamo visto che i vaccini tra i 12 e 15 anni hanno un'efficacia del 95%, la riduzione anticorpale è più importante della variante. All'inizio ci aspettavamo un'efficacia dell'80% o del 90%, ma non avevamo ancora questo dato temporale. Questa cosa però ci rassicura».

Non sempre è facile convincere le persone a vaccinarsi. Voi come fate?

«È molto difficile: per me però quello che conta è che parli il medico, non il politico. Innanzitutto, dobbiamo far vedere i nostri dati. Non perché sappiamo tutto ma perché in questo modo mostriamo quello che sappiamo. Quando un paziente viene da me in clinica e gli do gli antibiotici, non ha la certezza che guarirà. Però gli spiego la situazione. Stiamo facendo così anche per i vaccini. Per parlare a certe comunità, invece, raggiungiamo i loro leader e spieghiamo loro perché devono aiutarci a convincere i fedeli. Ovviamente il pubblico ascolta e capisce ciò che vede».

Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi?

«Dipende molto da cosa succederà in Europa e da come funzionerà il vaccino. Tra quattro settimane in Israele vedremo una riduzione dei contagi e, se non porteremo in ospedale ogni persona, saremo abituati a convivere con il virus».