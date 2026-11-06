Simone Venturini: “I sindaci parlino a tutta la cittadinanza, no agli ammiccamenti alle comunità straniere”

«Non è così che si diventa sindaci, né che poi si governa». È chiaro l’avvertimento di Simone Venturini, sindaco di Venezia, che, raggiunto da noi de Il Giornale, commenta la scelta di Pierfrancesco Majorino, candidato sindaco dem di Milano, di incontrare gli esponenti della comunità bengalese milanese. Proprio nel corso della campagna elettorale veneziana, del resto, il centrosinistra aveva tentato di fare breccia nella folta comunità bengalese cittadina, arruolandone diversi esponenti nella propria operazione di raccolta del consenso. Un corteggiamento elettorale che aveva ben presto assunto i contorni di un caso politico, tra volantini confezionati in lingua bengalese e appelli al voto, con l’invito a sostenere i candidati «in nome di Allah».

Sindaco, avrà sicuramente seguito le prime mosse della campagna elettorale milanese. Non le sembra un déjà-vu?

«Molto spesso, a sinistra, le comunità straniere vengono considerate alla stregua di un serbatoio elettorale da cui attingere voti, talvolta arrivando a prendere posizione su progetti controversi pur di intercettarne il consenso. Il problema è che amministrare una città è un’altra cosa rispetto a condurre una campagna elettorale. Le promesse, infatti, prima o poi devono fare i conti con la realtà: vanno mantenute e, soprattutto, hanno dei costi. Non si può pensare di alimentare aspettative e dispensare impegni senza poi assumersi la responsabilità delle conseguenze».

Come giudica, dunque, la scelta di strizzare l’occhio alle comunità straniere?

«Ritengo che non sia questo il compito di un sindaco. Chi amministra una città deve avere come unico orizzonte l’interesse collettivo generale, che non può essere ridotto alla sommatoria degli interessi particolari delle singole comunità. È qualcosa di più ampio, che deve tenere insieme tutti i cittadini, senza distinzioni di provenienza, etnia o appartenenza religiosa».

La scelta del centrosinistra a Venezia di puntare sui consensi delle singole comunità si è rivelata un errore politico. Che consiglio si sente di dare ai candidati sindaci delle prossime tornate elettorali?

«Il consiglio che mi sento di rivolgere a tutti i candidati sindaci, sulla base della mia esperienza personale, è quello di impostare una campagna elettorale che parli all’intera cittadinanza. Non credo sia una buona strada quella di andare alla ricerca di micro consensi, inseguendo le singole comunità sulla base dell’appartenenza etnica o religiosa. Un sindaco deve unire, non segmentare la società in tanti piccoli bacini elettorali da corteggiare separatamente».