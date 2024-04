Stuprata nel resort: osteopata a giudizio

Un relais a cinque stelle famoso nel mondo, fin da quando fu il regno del grande Gualtiero Marchesi. Una coppia svizzera di mezza età, abbiente, molto abbiente, anzi straricca, arrivata in gita tra le dolci colline della Franciacorta. E l'incontro ravvicinato tra la signora e l'osteopata del relais, due sedute di trattamento precipitate in una denuncia e in una inchiesta per stupro. L'osteopata nega tutto. La procura della Repubblica di Brescia invece crede alla denuncia della signora, e ha chiesto il rinvio a giudizio del professionista per violenza sessuale. Udienza preliminare, il prossimo 17 maggio.

Scenario del fattaccio, l'Albereta Relais & Chateau, dimora ottocentesca ad Erbusco, fama prestigiosa e prezzi in proporzione: l'offerta speciale Cleanse & Rebalance, tre notti, viene via con 3.125 euro. Non un problema per la coppia che nel settembre del 2022 arriva da Ginevra per qualche giorno di riposo e rimessa in forma. Il 17 la signora, 55 anni, accusa un dolore al coccige. Cosa meglio di una seduta dall'osteopata della casa? Nella prima seduta la manipolazione investe zone delicate, come è spesso inevitabile. Due giorni dopo, nuova seduta, e la situazione - secondo il racconto della signora - precipita: prima le mani dentro gli slip, poi due dita in profondità. «Mi sentivo paralizzata e non riuscivo a capire se quello che l'osteopata mi stava facendo erano manipolazioni mediche o altro», scrive la donna. Ma la parte conclusiva del trattamento fa cadere gli ultimi dubbi: l'uomo la fa sedere sul bordo del lettino e le pratica del sesso orale. «Ero sotto shock, mi sentivo confusa, come un robot. Balbettando ho detto all'osteopata che non intendevo più continuare».

Lo stesso giorno, dopo essersi consultata con un'amica e col marito, la signora va dai carabinieri di Erbusco e denuncia l'osteopata. Partono accertamenti meticolosi, l'uomo nega tutto, spiega che la porta dello studio non è mai chiusa a chiave, che le sagome si intravedono da fuori, e giura di avere trattato la paziente secondo scienza e coscienza. Ma nel frattempo la notizia della denuncia si è sparsa tra il personale dell'Albereta, e l'11 novembre ai carabinieri del paese arriva una lettera anonima: «Questo personaggio ha fatto le stesse cose anche a me, solo che io avendo famiglia e temendo per il mio posto di lavoro mi son limitata a dirgli di non azzardarsi mai più». L'1 febbbraio scorso il pm Ettore Tisato chiede il rinvio a giudizio dell'osteopata.

Come spesso accade nelle inchieste per violenza sessuale, alla fine saranno due versioni, due parole diverse e inconciliabili: il professionista, difeso da Raffele Della Valle, che si proclama innocente, e adombra una bugia della donna per far ingelosire il marito; la signora svizzera, con l'avvocato Paololuca Bianchi, che insiste: lì, nel lusso, tra i vigneti che digradano romanticamente verso il lago, si è consumato uno stupro.