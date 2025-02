Tutti assolti per la truffa alla regina dei diamanti

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti assolti con formula piena. Erano accusati di aver depredato la «regina dei diamanti», Antinea Massetti de Rico, ex collaboratrice del banchiere Michele Sindona. Secondo l'accusa gli 8 imputati, un maggiordomo, notai, commercialisti e avvocati, approfittando dello stato vegetativo della vittima, in coma dal 2011, e della grave incapacità psichica del marito, avrebbero svuotato i conti milionari della International Diamond Business, la Idb, con un fatturato di 200 milioni di euro l'anno. Ieri la corte d'Appello di Milano li ha scagionati, ribaltando la sentenza di primo grado che, nel 2022, li aveva condannati a pene fino a 8 anni e mezzo. Assolti dalle accuse di associazione a delinquere, falso, peculato e sequestro di persona mentre la circonvenzione d'incapace è caduta in prescrizione.

In particolare al processo di primo grado era stata inflitta una pena di due anni e 7 mesi alla moglie del notaio Novelli, Marzia Provenzano, già vicepresidente dell'ordine dei commercialisti, alla sbarra per circonvenzione di incapace, sequestro di persona, associazione per delinquere in concorso con il maggiordomo guardaspalle della Massetti de Rico, Mustapha Samaya (2 anni e 2 mesi di reclusione) e con l'avvocato Alberto Consani (2 anni). Tra gli imputati Andrea Giacobazzi, figlio di Claudio, ad della Idb e amministratore di sostegno di Antinea (in stato vegetativo dal 2011), morto suicida in un albergo di Reggio Emilia durante le indagini, il notaio Franco Novelli, già condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione e destituito dall'ordine dei notai e l'avvocato ed ex assessore milanese Stefano Pillitteri, figlio dell'ex sindaco Paolo. A Giacobazzi jr, però, sono stati sequestrati 3,4 milioni di euro, eredità del padre defunto. Tutti a casa, insomma, nonostante le indagini della guardia di finanza che avevano scoperchiato un sistema per svuotare i conti della Massetti de Rico, per sei anni in coma, approfittando della totale assenza cognitiva del marito, il modello americano Richard Hile, morto anche lui, come la moglie, nel 2017.

Come? Secondo la Procura di Milano architettando strumenti giuridici, trust, clausole, nomine fasulle, consulenze, testamenti, per accaparrarsi il patrimonio milionario della Idb. Non solo. Secondo l'accusa, Hile era stato spostato a Viareggio, nel luglio 2015, per sottrarlo al giudice tutelare di Milano. «Operazione» che è valsa l'accusa di sequestro di persona. Un raggiro a sette zeri, almeno stando al sequestro da parte delle Fiamme Gialle di conti per 70 milioni di euro.

Un'inchiesta difficile, che si intreccia con un altro filone d'indagine sempre sulla Idb, collassata in seguito a una serie di sanzioni dell'Antitrust e vari processi per truffa ai risparmiatori con la complicità di alcuni istituti di credito. La Idb, in sostanza, tramite banche fidate proponeva a vip e imprenditori di un certo «peso», investimenti in pietre preziose. Fra i truffati il cantautore Vasco Rossi. L'autore di Albachiara, fra il 2009 e il 2010 acquista dall'Idb 128 diamanti per 2,5 milioni di euro.

Investimento caldamente consigliato dai consulenti della banca di Zocca, Modena, dove vive. Capitale che, in pochi anni, a detta degli investitori, sarebbe lievitato a 3,3 milioni. Nel 2016, però, il «Blasco» scoprirà dopo un'accurata perizia di trovarsi nelle mani meno di 400mila euro.