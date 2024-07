Del Vecchio jr, amore finito. Lei sui social: "Mi ha abusata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giugno di un anno fa: sui social circola la foto della modella Jessica Michel, splendida, tra le braccia di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica. Con un anello al dito più grosso di lei e dato in pasto ai rosiconi di Instagram: «Ha detto si». Sottofondo dei selfie: la costiera amalfitana. E via ai commenti su quanto i due fossero una coppia stupenda.

Ne segue un matrimonio da sogno, rito indiano, tutto perfetto. Ma già finito. Con un retrogusto piuttosto amaro. Già, perché la 33enne accusa Del Vecchio junior di averla abusata. È andata così: lei pubblica un video denuncia sui social, poi lo rimuove, lui a sua volta minaccia di denunciarla, lei si scusa (sempre sui social) ma è troppo tardi. Fonte: Il Foglio. Conferma: Dagospia, che su queste cose c'azzecca sempre.

Nata nel 1991 a Little Rock, in Arkansas, Jessica diventa famosa negli Stati Uniti grazie alla partecipazione al talent televisivo America's Next Top Model condotto da Tyra Banks. Arriva quinta ma ottiene ciò che desidera: la celebrità. Il primo matrimonio lo celebra a 16 anni, con una ragazzo di Little Rock, da cui ha un figlio: Roman. La storia non finisce bene. E quando lei lo lascia per una relazione con Niall Horan degli One Direction, lui «confida» al Daily Mail: «Mia moglie ha abbandonato me e nostro figlio Roman per cercare fortuna a Los Angeles». Lei subito replica, per salvare la reputazione con il popolo social e i suoi followers: «Non voglio che la gente pensi che non sono coinvolta nella vita di mio figlio Roman: gli spedisco dei libri, e me ne compro anche io una copia, così possiamo leggerli insieme su FaceTime».

La carriera le va a gonfie vele: tra pellicole, short video e video musicali, arriva ad accumulare un patrimonio di circa 5 milioni di dollari. Parallelamente avviene l'incontro con Del Vecchio, che nel 2022 si separa da Anna Castellini Baldiserra, dopo un matrimonio durato solo sei mesi: le ragioni della brusca rottura non sono state rivelate né ufficialmente né ufficiosamente. Il «colpo di fulmine» tra il manager e la modella in realtà sembra sia avvenuto anni prima. Del Vecchio aveva detto di aver conosciuto Michel nel 2017 a Cannes, lui all'epoca aveva 22 anni mentre la modella 26. Testimonianze e prove sui social, che decretano inizi, fini, crepe, respiri. Resta il cinema: per lei. E per lui.

Che poche settimane fa ha annunciato il suo primo investimento, entrando come azionista in una storica società italiana di produzione e distribuzione di film. Con il 13,78% delle quote, la LMDV Capital, è entrata nel capitale sociale di Leone Film Group. Per Del Vecchio si tratta del primo investimento nell'audiovisivo italiano.