"Woodcock? Un pazzo". Le trame dei magistrati sull'intercettazione-giallo

Pezzi da novanta della magistratura che si contraddicono l'uno con l'altro, e l'unica certezza è che qualcuno mente sotto giuramento. E sullo sfondo l'attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, quella che dovrebbe giudicare asetticamente le colpe delle toghe, trasformata in un teatro di trattative. È questo il quadro desolante che emerge da una serie di verbali della Procura di Perugia nell'indagine sulla intercettazione in cui Paolo Cirino Pomicino raccontava a un amico del giudizio sferzante che l'allora vicepresidente del Csm Giovanni Legnini avrebbe riservato al pm napoletano Henry John Woodcock: «un pazzo».

Legnini quella frase adesso nega di averla detta. Ma è stato smentito in diretta e con dovizia di dettagli da Luca Palamara, interrogato il 9 aprile scorso dai pm perugini. Palamara premette di essere stato avvisato da Giuseppe Cascini («con il quale avevo un rapporto di personale amicizia»), allora leader di Magistratura democratica e oggi membro del Csm, dell'esistenza della intercettazione. Cascini pensava che Woodcock potesse usarla per ricusare Legnini: il pm napoletano infatti era sotto processo disciplinare per la sua gestione dell'inchiesta Consip, e la sezione disciplinare era presieduta proprio da Legnini. «Io mi precipitai da Legnini - dichiara a verbale Palamara - il quale mi disse che aveva incontrato Pomicino al bar Florian e si era lasciato andare a considerazioni negative sul dottor Woodcock». Legnini, insomma, conferma.

Ancora più interessante è quanto accade subito dopo. Interrogato nell'ambito della stessa inchiesta, Cascini nega di avere rivelato a Palamara della intercettazione «di cui ignoravo l'esistenza» e aggiunge incautamente: «Ho interpellato l'amico e collega Paolo Ielo (procuratore aggiunto di Roma, ndr) al quale ho chiesto se lui mi aveva mai riferito dell'esistenza di questa intercettazione e Paolo non solo mi ha detto che non me ne aveva mai parlato ma ha aggiunto che nemmeno lui la conosceva». E invece l'allora capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, dice che «pochi giorni o qualche settimana prima io e i colleghi titolari del processo Consip a Roma, dottori Ielo e Palazzi, avevamo saputo dai colleghi napoletani» dell'intercettazione in cui a Legnini veniva attribuito l'insulto a Woodcock. A Roma, dunque, la notizia girava. Lo stesso Legnini dichiara a verbale che già allora Palamara gli disse di averla saputa da Cascini.

A quel punto cosa fa Legnini? Corre a avvisare il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, che avvisa a sua volta il difensore di Woodcock; poi Legnini va anche dal braccio destro del presidente Sergio Mattarella, Stefano Erbani, e avvisa anche lui.

Il tema a quel punto diventa: cosa fare del procedimento disciplinare contro Woodcock? Legnini in quel momento è potentissimo («Legnini ha concorso a decidere ogni singola nomina in tutta Italia attraverso il meccanismo delle lottizzazioni delle correnti», dirà di lui Matteo Renzi che lo aveva nominato) e costringerlo a astenersi non si può. Ma «io - dichiara Palamara - interpretai le parole di Cascini - come un messaggio molto chiaro: il processo non doveva essere deciso da Legnini». A quel punto la coppia Palamara-Cascini si impadronisce della pratica, l'obiettivo è tirare in lungo fino alle elezioni per il nuovo Csm. «Il giorno dopo era fissata l'udienza del processo Woodcock e d'accordo con Legnini, senza informare nessuno dei componenti della disciplinare, decidemmo di prendere tempo (...) il problema era come non far sapere agli altri componenti della vicenda e nello stesso tempo non avere opposizione al rinvio». Sia Palamara che Legnini chiedono aiuto al Quirinale che risponde lavandosene le mani.

Il procedimento disciplinare contro Woodcock viene rinviato. Due anni dopo, il nuovo Csm assolve il pm napoletano da tutte le accuse.