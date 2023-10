"Irresponsabile spirale di violenza": la lezione di Mattarella a Russia e Hamas

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente finlandese Sauli Niinistö e la moglie Jenni Elina Haukio. Al termine del colloquio, durato circa un'ora, i due capi di Stato hanno tenuto una conferenza stampa nella Sala degli Specchi. Quella del presidente finlandese è "una visita di Stato rinviata tre anni a causa del Covid, un nemico pericoloso e sconosciuto che è stato il virus" , ha detto Mattarella.

"In tre anni il mondo è cambiato" , ha ribadito il capo dello Stato. Oltre alla pandemia - che "stavamo dominando con efficacia grazie alla collaborazione scientifica internazionale" - si sono aggiunti "comportamenti umani" come "l'aggressione russa dell'Ucraina" e "l'evento terroristico di Hamas in Israele con l'innesco di una spirale di violenza di cui non si riesce a comprendere confini e conseguenza" . Ciò, secondo Mattarella, dimostra "che i guai l'umanità se li procura in maniera irresponsabile e quindi il mondo è cambiato in peggio" .

Il Presidente della Repubblica ha riservato gli onori di casa all'omologo finlandese. "Per me è un grande piacere personalmente accoglierla qui al Quirinale" , ha detto a Sauli Niinistö. "Questo colloquio con lei per me è prezioso per la grande stima che nutro nei suoi confronti conoscendo la sua saggezza e la sua esperienza e anche il ruolo importante che la Finlandia svolge nella comunità internazionale" . Mattarella ha ricordato l'ex presidente della Finlandia Martti Ahtisaari, recentemente scomparso, a lungo inviato speciale dell'Onu e insignito del Premio Nobel per la pace nel 2008 grazie al suo costante impegno diplomatico. "È stato anche un grande europeista" , ha aggiunto il capo dello Stato.

Dal canto suo, il presidente finlandese Sauli Niinistö ha ringraziato l'Italia per il sostegno all'adesione della Finlandia alla Nato. "Forse è stato il percorso più rapido ma è stato importante per noi contare sul fermo sostegno dell'Italia. Con un sostegno così rapido degli amici sono fugate tutte le perplessità" , ha dichiarato. "È importante rimanere fermi nella rotta del sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario" . Per Mattarella l'auspicio è che anche "la Svezia possa entrare sollecitamente nell'Alleanza atlantica" .