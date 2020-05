“Calciatori famosi e imprenditori…”. Ecco con chi la De Lellis ha tradito Iannone e Damante

La (nuova) relazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha allietato la quarantena di quella parte di italiani amanti del gossip che hanno sempre tifato per il loro ritorno di fiamma. Lasciato Andrea Iannone, che pare si sia presto consolato con Cristina Buccino, Giulia De Lellis è tornata tra le bracce del suo fidanzato storico e insieme stanno trascorrendo la quarantena a casa dei genitori dell'influencer a Pomezia. Un idillio, insomma, che fa sognare i fan ma che forse non è così incantato come appare all'esterno.

A rompere la magia ci ha pensato Alessandro Roma, un investigatore privato, molto noto tra i vip e particolarmente attivo sui social. Una vera bomba che però non sembra destinata a rompere gli equilibri interni della coppia, che pare abbia deciso di mettersi il passato alle spalle per ricominciare da zero, possibilimente senza gli errori che hanno funestato i loro tentativi precedenti. " Lei in passato ha avuto scappatelle con calciatori famosi e imprenditori di grosso calibro, il tutto mentre era fidanzata sia con Damante, soprattutto quando era con Iannone ", ha scritto l'uomo, che ha paventato anche l'ipotesi di rendere noto il nome di una di queste persone. Sono molti i dubbi sollevati dai fan della coppia nel leggere le parole dell'investigatore privato, che invece sembra essere molto sicuro di quanto dice.