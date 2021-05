Chiara Ferragni nella bufera: "Anche la bimba è ustionata?"

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo un weekend di relax in Toscana, immersi nella bellezza della Maremma grossetana. I Ferragnez ne hanno approfittato per festeggiare il compleanno dell'imprenditrice digitale e la festa della mamma. Questo è anche il primo viaggio di Vittoria, l'ultima arrivata ed è stata l'occasione per ritagliarsi qualche giorno immersi nella natura insieme al primogenito Leone. Inutile dire che la location della quale i Ferragnez sono ospiti sia una residenza di lusso con tanto di campo da basket, per la gioia di Fedez, pronto a staccare la spina dopo il putiferio sollevato contro la Rai.

Al di là delle solite polemiche sull'ostentazione della ricchezza da parte dei Ferragnez, che in realtà è semplicemente promozione pubblicitaria per chi ha offerto loro la vacanza, ce n'è un'altra che sta animando i commenti sotto uno uno degli ultimi post pubblicati da Chiara Ferragni. Nel giorno della festa della mamma, l'influencer ha condiviso un post carosello con alcuni scatti insieme ai suoi due figli Leone e Vittoria. Teneri ricordi della prima vacanza in quattro per i Ferragnez, che hanno però messo in allarme gli utenti, preoccupati per l'insolito colorito della piccola di casa. Sono stati giorni dei tempo splendido in Toscana, tanto che la famiglia si è anche concessa delle escursioni al mare. Chiara Ferragni, inoltre, ha mostrato la schiena ustionata al termine di una giornata all'aria aperta e non sono pochi gli utenti che si domandano se anche Vittoria non abbia preso troppo sole.