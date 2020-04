Laura Bragato, l'ex playmate amica di Lingard e Cutrone

Laura Bragato è una sexy modella italiana che attualmente vive a Londra. La 31enne di San Donà del Piave è divenuta famosa per essere stata una playmate di Playboy e non solo dato che in molti la conoscono per i suoi famosi pronostici calcistici su Instagram. Laura, infatti, ama lasciare i suoi pronostici sexy con alcune foto di schiena con ogni volta la maglia del suo bomber preferito in bella vista.

Non solo, perché la Bragato è stata anche una delle tentatrici nella prima edizione di Temptation Island Vip, programma ideato da Maria De Filippi e condotto in quella circostanza da Simona Ventura. Laura ha aperto il suo profilo Instagram nel 2013, quando aveva 25 anni e nel giro di sette anni ha raggiunto la bellezza di quasi 400.000 follower, 386.000 per la precisione, che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy.

L'idea di lanciare i suoi pronostici sulle gare di Serie A, in maniara sexy, risale al 2016 e da quel momento in poi il suo profilo è schizzato alle stelle. Alcune volte il suo account è stato anche bloccato per aver violato le linee guida di Instagram ma dopo un periodo offline è sempre tornata più spregiudicata di prima.