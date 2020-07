Loredana Bertè, gaffe clamorosa su Morricone: "Voglio ricordare un grandissimo..."

Nel giorno del ricordo e dell'omaggio a Ennio Morricone, scomparso all'età di 91 anni, capita anche qualcuno faccia un clamoroso sbaglio nel dargli l'ultimo addio. Protagonista della gaffe la cantante Loredana Bertè che, sul suo profilo Facebook, ha voluto ricordare il grande compositore italiano sbagliando, però, completamente citazione. Un erroraccio che non ha lasciato indifferente il popolo del web che, dopo i numerosi commenti di protesta, l'ha costretta a cancellare il post di commiato.

La notizia della scomparsa del compositore e musicista Ennio Morricone ha commosso il mondo intero, scatenando una serie infinita di messaggi, ricordi e addii che hanno invaso i social network. Tra i tanti omaggi, però, ce n'è stato qualcuno "surreale", come quello dell'ex magistrato e politico Luigi De Magistris che, nel ricordare la grandezza di Morricone, ha sbagliato completamente terminologia, definendo i suoi brani " immemorabili ", di cui si è persa, cioè, la memoria. Un errore - poi rettificato - che però ha scatenato i fan del maestro sul web e che, purtroppo, non è rimasto isolato. A fargli eco, a distanza di poche ore, è stata la cantante Loredana Berté che, sempre sui social network, è caduta in una gaffe clamorosa, innescando una vera e propria polemica sulle piattaforme social.

La Bertè ha affidato il suo ultimo saluto al maestro con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, peccato che la citazione fosse completamente sbagliata. " Voglio ricordare il grandissimo Maestro Ennio Morricone con il "suo" The Godfather (Il Padrino, ndr) ", ha scritto sul suo profilo allegando la locandina del celebre film del 1972. Un richiamo completamente errato visto che la colonna sonora de "Il Padrino" - film cult di Francis Ford Coppola - non porta la firma di Ennio Morricone ma quella di un altro grande maestro italiano, Nino Rota. Una svista? Tutta colpa (forse) del web, dove lo scambio di "paternità" della colonna sonora del celebre film è oggetto di gaffe (e dibattito) da anni. La citazione sbagliata di Loredana Bertè non ha lasciato indifferenti i suoi fan e quelli di Morricone che l'hanno duramente criticata. Su Facebook e Twitter gli internauti non hanno perdonato la cantante, che si è vista costretta a rimuovere il post dalla sua pagina per la proteste e glissare sull'accaduto.