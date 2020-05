Morgan fuori controllo: "Vorrei s..., la mia compagna si è negata"

Morgan non sta attraversando un momento sereno. Nonostante l'uscita del suo libro, che racconta le ormai note vicende relative alla villa di Monza dalla quale è stato sfrattato la scorsa estate, l'uomo non sembra trovare pace né a livello sentimentale e nemmeno a livello professionale. Si è raccontato all'Huffington Post in una lunghissima intervista nella quale, oltre a parlare della sua nuova paternità e dei vecchi rancori con Asia Argento, ha svelato la sua attuale situazione sentimentale.

In assenza di un'abitazione stabile, in cantautore sta vivendo a Milano nella Torre Garibaldi, in quella che lui considera " una specie di prigionia, di eremo ". Morgan si sente schiavizzato e osteggiato dal suo stesso lavoro e da chi collabora con lui: " Ho ostilità a pubblicare, non riesco a pubblicare nulla, addirittura adesso il mio staff si è messo contro di me e non pubblicano quello che gli dico. Sono bloccato telefonicamente, sono silenziato, hanno detto così. È un momento di silenziamento ". Morgan è noto per la sua estrema teatralità, che è una parte fondamentale della sua arte che l'ha reso uno dei cantautori più apprezzati ed estrosi del nostro tempo. Le intemperanze fanno parte di questo personaggio e non si capisce dove fisce Marco Castoldi e inizia Morgan. " Il mio ambiente sa benissimo che scrivo un sacco di canzoni e mi tengono a pane e acqua, a fare questo, a lavorare alle canzoni. Non faccio concerti, non vengo portato in pubblico, sono completamente schiavizzato a scrivere musica che poi usano altri. È una situazione che non mi piace ".