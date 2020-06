Stefano De Martino: "Le voci su me e Belen? Meglio che quella parte rimanga privata"

Il programma comico Made in Sud è pronto a tornare in onda su Rai Due. Alla guida ancora una volta Stefano De Martino il cui nome però, negli ultimi giorni, è finito al centro di rumors insistenti per colpa della presunta rottura con la moglie Belen Rodriguez. Il conduttore e ballerino partenopeo ha rotto il silenzio con un'intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato anche del suo matrimonio.



Da giorni il web e i social network sono letteralmente impazziti per la presunta fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il video messaggio pubblicato dalla bella argentina pochi giorni fa su Instagram ha gettato più di un'ombra sul loro rapporto, lasciando intuire che tra i due la crisi sarebbe concreta ed estremamente dolorosa. Nel filmato condiviso su Instagram, Belen Rodriguez è apparsa visibilmente sofferente, ma non ha chiarito cosa stia succedendo con De Martino, il cui allontanamento da casa sembrava esser legato solo alle registrazioni di Made in Sud. In realtà il motivo del ritorno a Napoli del ballerino sarebbe un altro.



Dopo le indiscrezioni sulla loro rottura, i profili social di Stefano sono stati letteralmente subissati di messaggi e commenti, richieste di spiegazioni e anche insulti per aver fatto soffrire la showgirl a causa di un presunto tradimento. Da lui, però, non era arrivata nessuna parola diretta né tanto meno un commento. Una dichiarazione in merito alla complicata situazione sentimentale, però, l'ha rilasciata nel corso dell'ultima intervista concessa alla rivista TV Sorrisi e Canzoni dove, di fatto, non ha smentito la crisi. Anzi. Alla domanda sulle voci insistenti circolate negli ultimi giorni De Martino ha risposto: " Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età (quasi 30 anni), preferisco che quella parte rimanga appunto privata ". Se davvero la situazione tra lui e Belen non fosse delicata il conduttore Rai avrebbe smentito i rumors, nè la showgirl argentina avrebbe lasciato che il compagno venisse linciato sul web come di fatto è avvenuto negli scorsi giorni. A breve, però, il mistero potrebbe essere svelato. Nel suo ultimo video di sfogo, infatti, la Rodriguez ha manifestato la volontà di chiarire la situazione (e dire la sua verità) proprio su Instagram. Non rimane, dunque, che attendere.