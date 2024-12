L'oroscopo del 9 novembre 2024 di Branko

ARIETE Nell’attesa dell’ultima Luna di questo 2024, nel vostro segno dopo le ore 16:00, approfittate del positivo aspetto di Mercurio che vi permette di portare avanti qualsiasi lavoro e iniziativa d’affari. Se pensate di avere un’idea geniale, esprimetela ai collaboratori con più convinzione. Settimana eccitante per i giovani Ariete, transiti passionali anche per le persone "anta", ma bisogna fare una revisione dei rapporti esistenti. Amore in crescendo esaltante fino a domenica, Luna sempre bella.

TORO Mattinata con la splendida Luna ancora in Pesci, favorisce i nuovi incontri, professionali e amorosi, nasce di certo una nuova amicizia molto importante per il vostro futuro, ma un po’ tutte le nuove relazioni in arrivo fino alla fine del 2024, sono fonte di nuove esaltanti esperienze. I coniugi del segno devono sempre prestare attenzione alle parole che dicono, Marte e Venere non sono teneri, tocca a voi fare in modo di andare verso l’inverno con il cuore caldo. Elaborate progetti.

GEMELLI Le vostre battaglie saranno anche nostre. L’Italia è dei Gemelli. Come finirà lo vedremo alla fine del transito Mercurio-Saturno, intanto potete iniziare subito con le vostre intelligenti provocazioni. Previsti ritardi e intoppi durante i viaggi, ma non dovete rinunciare a spostamenti programmati, nel pomeriggio ritorna amica la Luna, vi sentite meglio anche fisicamente. L’amore non è stato mai così bene illuminato come in questo periodo di Venere e Marte, vivetelo fino in fondo.

CANCRO Forma fisica non ancora perfetta, dopo giorni di Venere contro, ma potete fare molto e ottenere anche di più senza eccessivi sforzi fisici. Tutta la mattina avete ancora una splendida Luna primo quarto in Pesci, le conoscenze professionali vanno approfondite, tra queste si nasconde forse anche un nuovo amore, per le persone sole. L’attività finanziaria richiede il massimo impegno, controllo attento dei collaboratori e soci, alcuni non sono più necessari. Relax serale.

LEONE Un grande aspetto tocca la situazione pratica, Marte in trigono con Sole e Mercurio, dal pomeriggio ancora più rinnovativo e produttivo grazie alla Luna nel primaverile Ariete. Quindi qualcosa inizia a sbocciare, ma attenti a Urano che potrebbe travolgere qualche progetto, meglio non dare troppo nell’occhio per molti di voi. La fortuna è attesa lontano, oppure vi sarà portata da gente che arriva da fuori. Il gioco della gelosia in amore farà anche bene al rapporto, ma senza esagerare.

VERGINE Mercurio dice stop. In mattinata è necessario programmare relax, controllare la salute e seguire un regime di vita salutare, perché la Luna è ancora in Pesci, molto forte accanto a Saturno e Nettuno. Voi dovete prepararvi all’appuntamento con il Sole in Capricorno, 21 dicembre, svegli e forti. Bisogna ancora vigilare, possono venire allo scoperto delle superficialità commesse, problemi con le collaborazioni ma soprattutto con l’ambiente nel suo insieme. Sera con amici.

BILANCIA È ancora il primo quarto nel settore del lavoro, tutta la mattinata, nel pomeriggio invece inizia il vostro primo scontro con la Luna che passerà in Ariete - collaborazioni, matrimonio. Quanto sono rinnovative le vostre idee, proposte, iniziative? I confronti estenuanti con soci e collaboratori, qualche volta fanno pensare che non avete inventato nulla di nuovo, ma con la fortuna - doppia - di Venere e Giove, dovete assolutamente tirare fuori dal cilindro il coniglietto bianco. Farete sensazione.

SCORPIONE In mattinata Luna crescente, deliziosa nel campo dell’amore e dei figli, è vincente anche per le attività creative, diventa affaristica nel pomeriggio quando passa in Ariete, esuberante e primaverile proprio nel settore del lavoro, ideale per iniziare una strada del tutto nuova. Preparatevi anche agli attacchi che vi faranno nel lavoro o in famiglia. Effettivamente con Venere contro non c’è pace sotto gli ulivi, eppure c’è una bellissima emozione in arrivo questa sera quando si accende la prima stella.

SAGITTARIO Luna nel significato di "tetto domestico", chiede di iniziare o di continuare con i lavori in casa, dato che la prossima Luna piena del 15 potrebbe recare qualche danno alle strutture murali, causa Saturno. Siete comunque favoriti nelle compravendite immobiliari, dovete stare di più in famiglia, questa mattina Luna ancora in Pesci è particolarmente dedicata ai figli. Nel pomeriggio, come nel vostro stile, una improvvisa fiammata di bene e di novità, amore!

CAPRICORNO Luna divide il giorno in due parti: in mattinata è ancora felice in Pesci, il vostro amore vi sembrerà così bello nella sua luce azzurrina, guarderete i suoi occhi e non capirete di che colore siano. Marte dice che sono color oro, infatti i riflessi sembrano davvero d’oro, come il vostro buon cuore quando vi dedicate alla famiglia, ai figli, alle amicizie. Che cosa sono mai quei quattro nemici professionali che pensano, illusi, di superarvi e di battervi? State tranquilli, seduti, sulla riva del fiume…

ACQUARIO Niente male, caro Acquario, il vostro segno è in aspetto creativo e finanziario con Mercurio, liberi di impostare il lavoro e affari fino alla fine del 2024, ed oltre. L’oroscopo generale registra viaggi ostacolati, ma voi potete arrivare ovunque; l’amore è vicino, stretto a voi. Persiste la quadratura Urano contro Marte, sconsigliamo attività fisiche pericolose, contatti con macchinari; nella salute, disturbi della pelle. Luna esuberante in Ariete, siete attratti da situazioni trasgressive.

PESCI Tenete in ordine la contabilità, Mercurio potrebbe creare problemi con le questioni scritte.

Talvolta il vostro cielo fa pensare a un’aula di tribunale, continui richiami di Giove sulla legge, carte, burocrazia, imposte… I soldi possono evaporare ma ci sono anche nuove entrate in arrivo, annunciate da Urano e Saturno, insieme diventano fortuna. Nettuno, vostro astro spirituale, sollecita il contatto anche con la vostra anima, mondo dell’inconscio, sogni. Un bellissimo sogno d’amore.