“Assassinio sull’Orient Express” al Manzoni, il commissario Poirot è “Greg”

Treno Il convoglio è protagonista: ruota, si muove e offre angolazioni diverse. E i personaggi sembrano una versione moderna di quelli della commedia dell'arte

«I baffi me li sono fatti crescere, poi ho scoperto che non bastavano». Ci scherza sopra Claudio «Greg» Gregori, veterano della comicità nonché metà della coppia romana Lillo & Greg: ma davvero inventarsi come nuovo Hercule Poirot, leggendario detective nato dalla penna di Agatha Christie, non deve essere stato facile. Legioni di appassionati, di lettori e cinefili cresciuti con le performance di Peter Ustinov e Kenneth Branagh (per citare solo i più celebri) devono avergli fatto sentire lo sguardo collettivo addosso.

E dunque eccolo, il Poirot «alla Greg», protagonista tra gli altri del giallo «Assassinio sull’Orient Express», in scena al Teatro Manzoni fino al 22 novembre: «Ustinov, che ho adorato, era ironico e leggero spiega Greg Branagh ha intelligentemente dato al detective un tono più plumbeo e spigoloso. Ho cercato, già a partire dalla voce e dall’uso di un francese non caricaturale, di non farne una specie di Ispettore Closueau in chiave thriller. Insomma, ho cercato di non essere stucchevole». Che però l’adattamento di Ken Ludwig del giallo scritto e ambientato nel 1934 da Agatha Christie (qui tradotto da Edoardo Erba) sia «una forma di commedia brillante con thrilling» è un fatto. E Claudio Gregori sa come maneggiare con cura questo territorio. Il cast è giocoforza (per chi ricorda la trama, qui da non svelare) nutrito: tredici attori coinvolti con, in realtà, «quattordici protagonisti in scena», come spiega una delle attrici coinvolte, Valentina Sperlì: «Il treno. Il treno è davvero protagonista, soprattutto in questo ricco allestimento dove il convoglio ruota, si muove e offre profili e angolazioni diverse, gli ambienti diversi dove si svolgono i fatti». Una situazione claustrofobica dalla quale, Poirot lo sa bene, l’assassino immancabile non può fuggire: là fuori è un deserto di neve. «Assassinio sull’Orient Express» è anche uno dei gialli dalla lettura più stratificata della Christie: oltre al mero giallo si parla di vendetta, innocenza, di maschere indossate per il mondo e, basti questo indizio, di una cospirazione diabolica.

«I personaggi che affollano il treno sembrano una moderna declinazione di quelli della commedia dell’arte spiega Claudio Greg Gregori Hanno ruoli e nomi particolari, esotici, hanno tratti coloriti. Ecco perché il termine commedia, anche per un giallo, non è fuori misura». C’è poi anche un lato drammatico: «Poirot deve prendere posizione di fronte a una verità che mette in crisi su cui si fonda il suo principio investigativo: non solo logica, ma cuore».