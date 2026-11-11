Chung spiega l’Otello ai giovani musicisti

Il 7 dicembre, salendo sul podio per dirigere Otello di Verdi, Myung-Whun Chung inaugurerà ufficialmente il suo incarico di direttore musicale della Scala. Ieri ha presentato l’opera agli allievi dell’Accademia della Scala e del Conservatorio, in un incontro condotto da Paolo Gavazzeni.

Un debutto accompagnato anche da difficoltà organizzative. Nel settembre 2027 Otello non approderà a Busan, città natale del maestro, come previsto. L’iniziativa si è scontrata con la difficoltà di reperire in Corea gli sponsor necessari a sostenere la trasferta della produzione scaligera, oltre che con i tempi di completamento del teatro destinato a ospitare l’opera. Restano confermate le date in Giappone. La Scala sta valutando altre occasioni per una tournée in Corea, al di fuori del repertorio operistico. Sullo sfondo rimane anche la situazione sindacale del teatro, dopo lo sciopero che ha fatto saltare la prima del Faust e in vista della nuova agitazione proclamata per il 18 novembre, che coinvolgerà anche le prove di Otello.

«Sono vecchio per iniziare un lavoro così: per il ruolo di direttore musicale ci vorrebbe un artista più giovane. Ma ho guadagnato il diritto di tentare Otello. Ho vissuto lo stesso numero di anni di Verdi quando compose quest’opera. Non è troppo tardi e neppure troppo presto: è il momento giusto» dice dopo aver salutato il pubblico suonano al pianoforte un Notturno di’ Chopin. Cominciò a collaborare con la Filarmonica della Scala 36 anni fa e, da allora, il suo amore per il compositore è cresciuto. Di Otello non ama la storia, «orribile», dell’uomo che uccide Desdemona. «Il protagonista è Jago», osserva, sottolineando la genialità del libretto di Boito e la ricchezza armonica raggiunta da Verdi nell’ultima fase della sua vita. Desdemona è per lui un personaggio angelico, caratterizzato dalla purezza e da un legame con il cielo, che trova la sua espressione più alta nell’Ave Maria. Al pianoforte Chung offre alcuni esempi musicali, soffermandosi sull’entrata dei bassi nel quarto atto. L’incontro è una lezione sul mestiere del direttore d’orchestra. «È un lavoro imbarazzante: siamo gli unici musicisti che non producono un suono». La vera formazione è la vita: ci vogliono tempo, ascolto ed esperienza.