Maccio Capatonda: “Dopo 20 anni di televisione, porto in teatro il Maccio-style”

Quando si dice partire col botto. L’avventura teatrale che prende il via, con perfetta metafora matematica il 9 novembre, dagli Arcimboldi, è per Maccio Capatonda una vera «prova del 9». Il comico abruzzese affronterà una tournée fino a marzo 2027 e per lui nato e cresciuto sullo schermo il palcoscenico è fonte di un’elettricità particolare. «Non a caso dice con sincerità disarmante per un artista che è da anni comico di culto - non ci vado da solo. Per un one man show non mi sentivo all’altezza. Mi calo in una commedia con altri sette attori». Il titolo è in perfetto Maccio-style: «Spettacolo Teatrale».

Qual è la storia dietro a questo spettacolo?

«C’è un teatro vicino alla chiusura, una compagnia di attori che cerca di tenerlo in vita e si affida a uno spettacolo e a un protagonista celebre ma che col teatro non ha dimestichezza: Maccio Capatonda. Ecco, loro dovranno insegnarmi a recitare con impostazione teatrale. In scena ci sono anche proiezioni e, insomma, sarà un modo per far dialogare teatro, cinema e tv».

Questi ultimi sono mondi a lei più congeniali?

«Sono nato dal piccolo schermo, abituato a guardare nella macchina da presa o nella telecamera. Il confronto diretto col pubblico è ansiogeno e stimolante. Per me bellissimo».

Di questi tempi la si vede in tv a GialappaShow: come fa a gestire i due impegni?

«Fortunatamente la mia collaborazione con i Gialappi prevede l’invio di video, la mia serie parodistica Storie Male, più qualche altra cosa. Buona parte di quei video li ho già realizzati. Se dovessi andare anche in studio non ce la farei».

Con la Gialappa’s ha un rapporto antico.

«Più che antico: a loro devo tutto. Molte persone mi hanno scoperto su YouTube ma ancor prima di quel canale io fui scelto nel 2004 dai Gialappi: per Mai Dire Gol. Pensare che dal vivo ci siamo visti raramente. Non ci frequentiamo, è una relazione a distanza che funziona».

La tv è la sua «cup of tea» come dicono gli inglesi?

«Il video dà tante possibilità narrative, il montaggio è tutto. Ma il teatro è il salto nel vuoto che cercavo. Nelle anteprime di questo spettacolo ho già sentito un calore del pubblico mai sentito in 20 anni e più di carriera».

Il surreale il demenziale per lei sono una religione?

«È la comicità in cui mi sento a casa».

Comicità per pochi illuminati, si dice.

«Eppure mi accorgo di essere trasversale. Uso una comicità che si fa beffe della realtà e la destruttura, anche e soprattutto usando la lingua italiana».