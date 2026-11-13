“È il momento di cominciare”: Sinner sempre più social, il campione sbarca su TikTok

I tempi sono ancora lunghi, ma Jannik Sinner sta lavorando duramente per tornare in campo. Se è vero che in questo periodo di inattività forzata per le condizioni del suo ginocchio destro è stato poco presente anche sui social, negli ultimi giorni si è fatto vedere non soltanto in conferenza stampa, a Milano, durante un evento legato a uno degli sponsor, ma anche su YouTube con la pubblicazione di una nuova puntata nel suo canale. È notizia delle ultime ore, poi, il “debutto” su TikTok, social seguitissimo da un vasto e trasversale pubblico.

Il saluto di Sinner

“Hi TikTok, it’s Jannik...”, sono le prime parole del campione azzurro nel suo messaggio in inglese così da raggiungere il pubblico di tutto il mondo dopo la creazione del profilo ufficiale con tanto di spunta blu e account “janniskin”. “Grazie per l’incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla. Penso che ora sia il momento di cominciare”, aggiunge.

La richiesta al pubblico

Da qui in poi una grossa novità: Sinner si apre anche alle richieste dei suoi fan promettendo di mostrare numerosi spaccati della sua quotidianità e non soltanto quando sarà impegnato con racchetta e pallina. “Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo. Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti”, aggiunge Jannik. Dunque, la promessa mostrare più da vicino cosa succede non soltanto a Montecarlo, nel suo quartier generale, o quando si trova a discutere con i propri ma soprattutto una vita privata che, fino a questo momento, non è stata mai messa in piazza.

Le prime reazioni social

A poche ore dal debutto su TikTok, Sinner conta già oltre 120 mila followers e ricevuto oltre 80mila like al suo primo e unico video fino a questo momento. Insomma, appena si è diffusa la voce tifosi e appassionati hanno mostrato affetto e vicinanza al campione italiano fermo ai box da luglio dopo la vittoria a Wimbledon. “Ma è intelligenza artificiale?”, domanda dubbiosa l’utente Andre credendo che il video non fosse girato “dall’originale”. Tra i primi commenti anche quello del famoso dj e produttore discografico, Gabry Ponte, anche lui dubbioso si trattasse davvero di Sinner. “Lo ammetto, ho controllato che ci fosse la spunta blu. Torna presto Jan”, scrive.

Le prossime tappe di Sinner

Non soltanto il ginocchio: su YouTube ha confessato qualcosa che non ha detto in conferenza stampa a Milano, ovvero l’intervento alle tonsille che ha causato anche un suo importante dimagrimento. Due problematiche del genere, insieme, non lo hanno certo aiutato ma il suo morale è sembrato alto e il peggio sembra esserselo ormai messo definitivamente alle spalle.

A Riad ci credono: il rientro in campo è previsto a fine dicembre (27-30) con il milionario Six Kings Slam che potrebbe essere propedeutico per la prima, vera, competizione: quegli Australian Open che lo hanno lanciato nell’Olimpo del tennis ormai quasi tre anni fa con la prima vittoria di un torneo dello Slam