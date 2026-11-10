“Lavoro per essere in campo al più presto”. Le prime parole di Sinner dopo l’infortunio

L’ultima volta che lo abbiamo visto in campo, Jannik Sinner era trionfante e sorridente sull’erba più importante del mondo, quella di Wimbledon, dopo la vittoria in finale sull’attuale numero 1 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che lo ha sorpassato in classifica perché l’azzurro è fermo ai box per un infortunio al ginocchio destro che fatica a passare. Oggi, martedì 10 novembre, Jannik torna davanti alla stampa a Milano, alla Torre Allianz di City Life, facendo il punto della situazione.

“Sono seguito h24”

La prima domanda, inevitabilmente, riguarda la sua condizione fisica e come sta procedendo il lungo recupero che lo vede fermo da questa estate. “Sto bene, sto seguendo tutti i protocolli, lavoro per essere in campo al più presto e per tornare più forte”, spiega ai giornalisti. La tabella di marcia che sta seguendo Sinner è talmente serrata che l’azzurro è praticamente controllato a vista. “Sono sotto controllo h24, i miei genitori li vedo veramente poco”.

A proposito del controllo, il campione italiano spiega molto chiaramente che per la prima volta in vita sua non ha il controllo sulle cose. “Momento non facile perché passo dal simulatore alla palestra al simulatore. Ho sempre detto che prima o poi mi vedrete al volante...” sorride.

Gli obiettivi di vita

Nonostante tutta la seconda parte della stagione 2026 sia stata “bruciata”, Sinner è certamente un cavallo di razza e prima di scendere in campo deve essere sicuro al 100% di non avere ricadute. Anche perché ha ancora intenzione di competere ad alti livelli per almeno altri due lustri. “Non sono mesi semplici, mi manca andare in campo e dare il 100%, quello che mi piace fare. Ma in questo momento è importantissimo prendersi cura del mio corpo. Devo rispettare i protocolli, ho i medici migliori del mondo accanto a me. Ora non ho altre opzioni: voglio giocare altri 10 anni, ne ho solo 25, tornare in campo un mese dopo non cambia niente”.

Prossimo obiettivo: lo Slam australiano

Jannik Sinner ha, come sempre, le idee chiare: se è vero che dovrebbe partecipare al Six Kings Slam in programma dal 27 al 30 dicembre, subito dopo sarà tempo di competizioni “vere” con il primo Slam dell’anno, Melbourne, a gennaio 2027. “L’obiettivo è tornare in Australia. Fare magari qualche torneo prima ma devo prendere tutto un passo dopo l’altro, se poi affrettiamo magari va peggio. Però sì, l’obiettivo è l’Australia”.

Il ricordo dell’ultima vittoria

Il sapore della sfida è ormai lontano e risale a luglio. I giornalisti presenti in sala gli domandano le fasi salienti della finalissima di Wimbledon contro Zverev vinta in 4 set. ”Con Sascha sono stato paziente perché serviva molto bene. Eravamo alla pari ma ho saputo aspettare il momento giusto quando lui è calato con la prima di servizio, era l’unica opzione che avevo”.

Il paragone con Kimi Antonelli

Una grande amicizia, quella tra il campione del tennis e il fresco vincitore del mondiale di Formula 1, il più giovane di sempre, l’orgoglio italiano Kimi Antonelli. Al paragone tra i due, Sinner risponde che “ognuno è diverso. Anche Kimi ha passato momenti difficili. Lui è un talento ma senza lavoro non vai da nessuna parte”.

Il pensiero di Cahill (e la risposta di Sinner)

A prendere la parola c’è anche l’ormai ex allenatore di Sinner, Darren Cahill, dopo oltre 4 anni di sodalizio e vittorie. “Ogni campione di ogni sport ha una particolarità. Di lui mi ha sempre colpito la curiosità. Fa tante domande per continuare a migliorare, come tennista e come persona. Noi siamo stati il suo team e abbiamo cercato di aiutarlo ma alla fine quello che va in campo è lui”, afferma Cahill.

Poco dopo, Jannik risponde dicendo di aver avuto la fortuna “di incontrare tante persone di sport diversi. Mi piace chiedere, soprattutto ai grandi campioni perché c’è sempre qualcosa da imparare. Darren ha tanta esperienza, ha vissuto momenti sul campo prima di me e mi ha aiutato molto in questi anni”.

A una domanda successiva della stampa presente all’evento, Sinner parla in maniera più approfondita del rapporto con Cahill considerato “come un secondo padre. Ci siamo separati serenamente e resterà tra i miei contatti anche in futuro, spero di poterlo chiamare quando ne avrò bisogno”.

Il pensiero alle Atp Finals

L’infortunio al ginocchio destro non gli può consentire di essere presente alle prossime Atp Finals che avranno inizio domenica 15 novembre a Torino. Sinner è già pronto a tifare per Flavio Cobolli. “Ha fatto una stagione incredibile, è un ragazzo bravo con un team e un papà molto professionali. Si merita tutto questo successo, era importantissimo avere un italiano a Torino”.